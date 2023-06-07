Tyson Yoshi自認毒L愛動漫 讚Do姐專業冇架子

Tyson Yoshi指巨型《SPY x FAMILY間諜家家酒》的安妮亞，神情和姿態都非常可愛。

唱作歌手Tyson Yoshi(程浚彥)，今日現身又一城出席《MegaHouse Festival in Hong Kong 2023》活動，自言是「毒L」動漫迷的他，非常感謝日本模型廠商 MegaHouse的邀請，令他寓工作於娛樂。他又指自己家中儲下不少手辦模型和漫畫書，Tyson Yoshi說：「男仔通常都鍾意日本動漫產品，不過我去留學時，媽咪送晒我的手辦模型、漫畫書俾我堂細佬，返嚟知道之後激到我，因為好多已經絕版，買唔返。」

早 30 分鐘到場 Do 姐已經為拍攝準備 近日夥拍Do姐(鄭裕玲)出國到奧地利拍旅遊節目的Tyson Yoshi，被對方在電台節目上大讚，他稱與合作後覺得她非常專業：「未合作時覺得Do姐氣場好勁，合作完後覺得佢好nice，唔會俾壓力拍檔難受，一齊坐車時佢會好主動同成隊人傾偈，所以成過拍攝過程非常舒服。」Tyson Yoshi又指，Do姐非常準時，有次他早了30分鐘到拍攝現場，對方已經抵達準備。

Tyson Yoshi新歌《Be Mine》邀請了AV女優三上悠亞任MV女主角，8月推出新專輯的他，正為主打歌MV籌備，「想俾啲新嘢樂迷聽同睇，想請專業演員合作，不過上《Be Mine》MV下面啲留言，全部都係三上悠亞，冇人留意歌曲同MV嘅意念。」