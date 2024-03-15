Tyson Yoshi與女友Christy拍拖近七年 二人鬧交成新歌靈感源頭

本地創作歌手Tyson Yoshi在社交平台上傳2024年首支派台歌《LosE tO yOu》預告片，片中他與女友Christy因小事而引發爭執，隨即引來極大迴響，點擊率已破400萬！新歌《LosE tO yOu》將於今日(15日)正式派台，其MV亦會在今日晚上8時於各大網絡平台上架。

繼破千萬點擊率《Christy》後，Tyson Yoshi再度與女友Christy同框，但今次並非像以往甜蜜的畫面，反而在預告片中上演鬧交戲！Tyson外表一向以壞男孩示眾，但內裏除了I don’t smoke and I don’t drink之外，更是與外表完全相反的溫柔男孩！從預告片可見，Christy生氣到直接揈開男友，雖然Tyson Yoshi覺得自己的想法沒錯，只想把大家的安全放在首位，但內心其實恐怕從此失去她，從而想盡一切辦法，又做家務，又全力搜遍全港只為了找回Christy的蹤影。今次MV以極簡的拍攝手法去紀錄展示Tyson Yoshi內心掙扎的歷程，由反省轉為寬恕，再試圖挽留兼彌補過失！Tyson Yoshi更一改以往飛天遁地和電影特效的風格，一切貼近現實生活，更不惜將家中裝修及私伙古董名車通通出鏡，希望歌迷或網民容易產生共鳴。被問到平日會否和女朋友鬧交？Tyson Yoshi直言：「點會冇呀？如果我話咁多年冇鬧過交，你哋都唔信啦！我同Christy多數鬧交都係因為生活上嘅瑣碎事，越瑣碎嘅事就越容易鬧交！奉勸各位男士想發脾氣前請三思，忍一時風平浪靜。」已與女朋友Christy拍拖近七年的Tyson Yoshi，在此呼籲及警惕世界上所有男朋友，生存守則第一條「唔好贏咗場交，輸咗頭家」！他隨即更表示：「女朋友發脾氣，自己都唔好受，仲要花時間搵佢，又擔心佢安危，再要花更多時間哄回她，完全唔符合成本效益！嘈交時不如展現紳士風度，稍為讓步，正所謂Happy wife，Happy life！」關於到最後會不會有個happy ending？Tyson Yoshi就叫大家記住今晚睇MV。