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娛樂
2024-03-15 13:35:04

Tyson Yoshi與女友Christy拍拖近七年 二人鬧交成新歌靈感源頭

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Tyson Yoshi與女友Christy拍拖將滿七年。

Tyson Yoshi與女友Christy拍拖將滿七年。

本地創作歌手Tyson Yoshi在社交平台上傳2024年首支派台歌《LosE tO yOu》預告片，片中他與女友Christy因小事而引發爭執，隨即引來極大迴響，點擊率已破400萬！新歌《LosE tO yOu》將於今日(15)正式派台，其MV亦會在今日晚上8時於各大網絡平台上架。

繼破千萬點擊率《Christy》後，Tyson Yoshi再度與女友Christy同框，但今次並非像以往甜蜜的畫面，反而在預告片中上演鬧交戲！Tyson外表一向以壞男孩示眾，但內裏除了I don’t smoke and I don’t drink之外，更是與外表完全相反的溫柔男孩！從預告片可見，Christy生氣到直接揈開男友，雖然Tyson Yoshi覺得自己的想法沒錯，只想把大家的安全放在首位，但內心其實恐怕從此失去她，從而想盡一切辦法，又做家務，又全力搜遍全港只為了找回Christy的蹤影。今次MV以極簡的拍攝手法去紀錄展示Tyson Yoshi內心掙扎的歷程，由反省轉為寬恕，再試圖挽留兼彌補過失！Tyson Yoshi更一改以往飛天遁地和電影特效的風格，一切貼近現實生活，更不惜將家中裝修及私伙古董名車通通出鏡，希望歌迷或網民容易產生共鳴。被問到平日會否和女朋友鬧交？Tyson Yoshi直言：「點會冇呀？如果我話咁多年冇鬧過交，你哋都唔信啦！我同Christy多數鬧交都係因為生活上嘅瑣碎事，越瑣碎嘅事就越容易鬧交！奉勸各位男士想發脾氣前請三思，忍一時風平浪靜。」已與女朋友Christy拍拖近七年的Tyson Yoshi，在此呼籲及警惕世界上所有男朋友，生存守則第一條「唔好贏咗場交，輸咗頭家」！他隨即更表示：「女朋友發脾氣，自己都唔好受，仲要花時間搵佢，又擔心佢安危，再要花更多時間哄回她，完全唔符合成本效益！嘈交時不如展現紳士風度，稍為讓步，正所謂Happy wifeHappy life！」關於到最後會不會有個happy endingTyson Yoshi就叫大家記住今晚睇MV。

Tyson Yoshi本年度首支派台歌《LosE tO yOu》今晚上架。 Tyson Yoshi本年度首支派台歌《LosE tO yOu》今晚上架。 Tyson Yoshi新歌《LosE tO yOu》以跟女友鬧交作為靈感。 Tyson Yoshi新歌《LosE tO yOu》以跟女友鬧交作為靈感。 Tyson Yoshi新歌《LosE tO yOu》以跟女友鬧交作為靈感。 Tyson Yoshi新歌《LosE tO yOu》以跟女友鬧交作為靈感。 Tyson Yoshi為貼近現實生活，將家中裝修過程在MV中出鏡。 Tyson Yoshi為貼近現實生活，MV不惜公開住家一面。
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