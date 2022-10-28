Tyson Yoshi花費七位數拍MV 自編自導自演挑戰吊威也

人氣獨立歌手Tyson Yoshi今年第三首派台歌《SELF-MADE》，今晚終於有MV在網絡平台睇到，Tyson Yoshi為新歌MV自編自導自演，亦是《if i die tonight》的下集，誠邀到於上集飾演管家的何華超，又請來朱柏康飾演上集探員的另一個分身，亦正是MV中的惡魔殺手。為了今次MV的視覺效果，花費高達自七位數，更親身吊威也長達5小時！

Tyson Yoshi表示今次MV靈感來自美劇《超自然檔案》（Supernatural），這套美劇長達15季，不但陪伴他長大，亦是他學英語的其中一個渠道，更成為今次MV三部曲的最大靈感來源。他亦強調：「對於今次捨得花錢拍MV，因為係8月舉行嘅演唱會好成功，多謝大家支持啦，所以今次呢個MV嘅成本等等都捨得嘅，因為想拍到最好畀大家好好欣賞。」故事結構更全是Tyson Yoshi的想法，希望為大眾帶來更多元化的世界觀。

Tyson Yoshi亦坦言：「由《THAT GUY》到今次MV，交咗幾次學費之後，今次MV終於拿捏到CG喺MV中嘅比例，唔使再花冤枉錢！」被問到親身吊威也感受時，貪玩的Tyson Yoshi直言：「拍攝過程中係有少少辛苦，但其實幾好玩！」新歌MV講述飾演Tyson Yoshi管家的何華超試圖將朱柏康殺死，但化身惡魔殺手的朱柏康用銀槍輕易將結局扭轉，更一度打算毀屍滅跡。其後於上集死去，但已進化成魔王的Tyson Yoshi用超能力把何華超救回來繼而成魔。惡魔殺手的任務是收復惡魔，所以沒放過何華超，及後他追往到Tyson Yoshi的廢屋中，與何華超糾纏，更再度用銀槍將其殺死。而繼後手持聖經的惡魔殺手將Tyson Yoshi收復，最後更慘死在其手中。他說：「今次係《if i die tonight》嘅下集，但係咪都仲有小小唔明呢？因為仲有個前傳！」更呼籲樂迷致請期待下一首歌以及MV，繼續會將自已的想法用音樂或畫面與大眾分享，揚言希望香港樂壇能夠接納更多不同元化的聲音及文化。