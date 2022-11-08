Tyson Yoshi被指扮大牌唔做訪問 爆粗回應拒食死貓

Tyson Yoshi早前出席一個遊戲發布會，但當日卻發生不愉快事件，被人老屈拒做訪問，事後他在粉絲群組訴苦，不甘被屈，更激動連出3個po以表不滿。惟他發現事件愈傳愈過份，決定開直播澄清。

Tyson Yoshi出席活動當日，在場除了有科技版記者，也有娛樂版記者，兩版的記者也很想跟他做訪問。惟主辦單位不想與娛樂版的記者接洽，於是向他們表示「Tyson唔做訪問」，而在場有記者對此安排極之不滿，於是怒氣衝衝質問Tyson，而他對記者的指責卻摸不著頭腦。