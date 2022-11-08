Tyson Yoshi被指扮大牌唔做訪問 爆粗回應拒食死貓

Tyson Yoshi早前出席一個遊戲發布會，但當日卻發生不愉快事件，被人老屈拒做訪問，事後他在粉絲群組訴苦，不甘被屈，更激動連出3個po以表不滿。惟他發現事件愈傳愈過份，決定開直播澄清。
Tyson Yoshi出席活動當日，在場除了有科技版記者，也有娛樂版記者，兩版的記者也很想跟他做訪問。惟主辦單位不想與娛樂版的記者接洽，於是向他們表示「Tyson唔做訪問」，而在場有記者對此安排極之不滿，於是怒氣衝衝質問Tyson，而他對記者的指責卻摸不著頭腦。
主辦方敷衍經理人
Tyson Yoshi的經理人Terence於是向主辦方了解，對方只謂︰「即係冇嘢啦，冇嘢我哋完咗event先講啦好嗎？」Tyson指當時該公司有些小職員向他道歉，但沒想到晚上出席活動前，收到朋友的訊息指他沒有接受娛樂版訪問，及後得知主辦方向科技版記者說不會再用他，原因是他拒做娛樂版訪問。
Tyson︰我點樣唔做訪問？
Tyson Yoshi對主辦機構不停放料，指他扮大牌不做訪問大感無奈，並指當日跟足要求，不明白主辦單位為何要屈他，他不甘食死貓決定公開真相︰「what the fxxk！X！我點樣唔做娛記訪問，你叫我做乜都做X晒，拎埋個斧頭行來行去，轉過頭俾人X，被blacklist又係我！X！好委屈！」他指這幾天從朋友的口中得知，事件更演變成他與遊戲公司合作不愉快，「我唔知個阿姐想點，我都有諗過由佢，但諗諗下覺得唔對路，講就由你講，我就食咗隻死貓！」