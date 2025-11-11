Tyson Yoshi親為取消澳門WaterBomb演出解畫 安全理由：聲譽定命仔緊要？

Tyson Yoshi親自為取消澳門WaterBomb演出解畫。(林俊源攝)

Tyson Yoshi今日(10日）現身銅鑼灣快閃活動，雖然日前(9日)臨時決定取消澳門WaterBomb音樂節演出，沒有影響fans對他的支持，現場早已企滿fans，Tyson企在高凳上宣布一站式專屬會員平台「HOUSE Of VILLAIN 」正式登場，以至$6.66的入會費低，為樂迷提供嶄新的專屬會員體驗及福利。

唔想上「難聽歌手俱樂部」 TysonYoshi 於活動後受訪，交代臨時取消音樂節演出的原因，「大概9點9已到咗大會會場，我嘅彩排時間係10點半，10點半有韓國導演同翻譯入嚟，講解舞台設計同機關，邊啲位小心，有幾多支水炮，邊啲水炮要小心，唔好射人，好多嘢要注意，我要盡力記，大約35分上台試，但突然見到『屍殺列車』咁放觀眾入嚟。我覺得奇怪，落台問同事，再同主辦傾，原來真係觀眾，點解呢班人有得睇彩排？我好多疑問，佢哋解釋唔到，後來又叫我台下面綵排，頭先話好多嘢要注意，咁點搞呀？最後交同事傾，得唔到結論，大會話冇辦法趕佢哋走，但我又冇可能唔用機關，咪同耳機都要set，否則我又要上『難聽歌手俱樂部』，好多嘢我要去考量。」 全程冇發脾氣爆粗 Tyson笑言全程心平氣和，沒有爆粗，寧願躲在車中等候，交由同事與主辦方溝通，「本來對咗字眼發聲明，點知出到嚟嘅版本，同大家傾嘅都唔同，邊個啱定錯都好，我都要同支持者交代，佢哋可能搭緊船過嚟，本來話1點都要出，點知到3點都唔出，我自己要出囉。其實我已經喺台邊，又冒住俾人告、支持者又可能鬧嘅風險，點解都唔唱埋去？因為我覺得要安全，就算我自己唔理安全，都要顧團隊，如果Teddy Fan嚟彈結他出事，點同佢阿媽交代，都要做呢啲決定，最後真係有其他artists跣親，佢哋已經綵晒喎！」



注重團隊安全 擔心助長不良風氣 據他所知，大部分表演藝人都已彩排，惟獨他要在觀眾面前彩排，他不清楚看彩排的票價是否較貴，「總之我執著個位係事前唔知，如果我事前知道都say yes係我衰仔。同埋我自己都有考量，就係以後對Tyson，只要諗到橋叫佢埋台邊，個台幾危險，係咪都會唱埋去，以後所有Artist都要咁？總會有人話：『Tyson都係咁，你唔係唔唱嘛？呢個風氣仲得了？」 問到可擔心法律追究，Tyson直言決定前已看過合約條款，主辦方都的未能提供適切的安排，他只要求可事先彩排一次，以及在沒有觀眾情況下進行。至於取消演出可能令聲譽受損，他反問，「聲譽定命仔緊要，二揀一？不如咁講，我唔唱毀壞我聲譽，定係我迫同事做危險工作，然後出事影響聲譽，二揀一。況且我人生第一次取消。」他表示主辦方事後未有跟進聯絡，幸好大部分fans都理解他的決定。

月費$6.66 至於全新的專屬會員平台「HOUSE of VILLAIN」，Tyson Yoshi親解開設原意，「諗橋想擋 黃牛，變成呢嚿嘢，而家登記咗之後，主要有兩樣嘢，《94前傳》包場首映飛同澳門演唱會飛畀支持者去買，開始諗點認證真人，惟有就收錢，我諗就666，同事以為$666，我話係$6.66，想學生都俾到。」他又忽發奇想，「點解啲haters咁憎我？唔係喎，做乜要鍾意你先，鍾竟你又冇折，諗吓如果鍾意我有折又唔錯喎，希望後面幾步可以做多啲，買嘢有折，雞胸有折都可以傾吓，健身都可以，同我有關嘅platform，如果啲人好憎我，為咗啲折頭都join，都幾諷刺。」 12月初包頭睇《94前傳》 Tyson指暫時投資不大，「主要想做其他人未做過嘅嘢，而家1蚊都未扔出嚟。」他透露《94前傳》已拍好，等埋後期剪接就可以送檢，「拍得貴過上次，但以分鐘計平均價係平咗，今次有10幾分鐘。演技靠人carry，我只係盡力做咋。」黃秋生曾批評Tyson的MV，問今次會否給秋生睇？「冇佢聯絡，扔畀阿修（游學修），希望今次佢鍾意啦，但唔鍾意都冇計，好難令到影帝鍾意啲嘢。」