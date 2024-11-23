Tyson Yoshi預告低調進行婚禮：唔想請太多人

Tyson Yoshi現正舉行巡迴演唱會，上周開始展開澳洲站巡唱，日前(22日)特地回港出席以街頭藝術文化為主題的商場活動，與粉絲玩遊戲，即場發揮創意挑戰塗鴉創作遊戲，問到聖誕節有甚麼計劃時，Tyson回應：「暫時都有工作安排，不過仍希望可以抽時間見粉絲、家人及朋友。」原來他出席活後，昨日便立即飛回澳洲參加朋友婚禮和旅遊，順便取經籌劃自己的婚禮，談到籌備進度，他笑言想低調點：「我自己就唔想請太多人，最好唔請啦，不過而家都應該超過100人。」他透露明年將在香港舉行演唱會，詳情稍後公佈。

難忘圍爐聖誕

曾在英國留學的Tyson向來破格大膽，他直言愛好街頭藝術與塗鴉，：「以前我喺英國讀書嗰陣，都成日見到好多塗鴉，外國嘅塗鴉更加係一種好特別嘅文化，所以我自己都好鐘意呢種vibe！啱啱喺澳洲做完兩站演唱會，都見到好多街頭塗鴉，我會行埋去睇吓、影張相，平時去唔同地方都鍾意影低啲街頭塗鴉。我都有諗過想試吓畫塗鴉，但係要搵咁大幅牆有啲難度。」問到Tyson最難忘的聖誕節，他說：「以前喺英國，喺火爐前面過聖誕，好有feel，今次嚟到太古城中心都覺得好有氣氛，周圍都有好多大膽創新嘅打卡位。」身為跑車愛好者的Tyson，化身小車迷，雀躍地在懷舊時速跑車裝置打卡。