Tyson Yoshi預告和Jackson Wang合唱新歌 網上瘋傳澳門騷同台現身

歌手Tyson Yoshi，趁聖誕於社交網站「送大禮」，劇透將與全球人氣男神王嘉爾(Jackson Wang)合作新歌，他更IG在限時動態分享一段音樂影片，歌名為《Tyson x Jackson 00’s love song DEMO》，更寫道：「2026 年 1 月 25 日，Let’s sing it on stage?」這顆「Boxing Day震撼彈」隨即掀起網友熱話，紛紛跪求兩大男神來一次真合作。

Tyson將於明年1月24、25日將在澳門舉行《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，Jackson Wang亦第一時間轉發Tyson的限時動態，並寫上「Happy Boxing Day」，令Jackson將擔任尾場嘉賓的傳聞更囂塵上。有心水清的網友表示，Jackson於早前的世巡澳門站曾邀請Tyson做嘉賓，扯衫「黃金畫面」在各大社交網站洗版，如今Tyson首次進軍澳門，向來重情義的Jackson做嘉賓的機率高達99.99%，網友熱烈期待「兩Son合體」首唱新歌。