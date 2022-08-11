Tyson Yoshi騷胸肌 網民出PO討論身材反應兩極：操得太橫太闊

Tyson Yoshi（程浚彥）一連四場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會已圓滿落幕，騷前日日做Gym嘅Tyson於演唱會中幾乎每場都有一半時間無著衫大騷胸肌，令現場情緒高漲。不過，有網民先後喺討論區發文大踩Tyson身形唔好睇，尤其係無咩腹肌；又有網民以「Tyson Yoshi副body算唔算普通人審美中嘅完美大隻？」為題發文，認為Tyson再操大隻就會過火，而家身形只係喺普通人眼中有型，惹來網民唔同睇法。

唔少網民都感到認同，表示Tyson本身唔算高及身形比例差，操肌操得太勁令佢睇落較矮小，又無美感：「佢斜方肌部分操得太橫太闊，搞到好笨重咁」、「佢係大隻，但虎背好犀利，完全冇美感」、「頸短膊太大舊，好似縮起哂咁」、「人又唔係高，練到咁厚身」等等。又有網民指出，Tyson全身比例屬體脂高嗰種，唔算操得Fit；更有網民將張家輝、彭于晏騷肌相與Tyson比較，覺得Tyson輸畀佢哋。

不過，部分網民就替Tyson講好說話，認為Tyson已經唔錯，唔需要同更好嘅比較：「算係咁啦下話，你落去gym房叫人除左件衫，十個都無一兩個有佢咁既身型」、「好多gym友有肚腩唔練腹同下胸，佢淨係for睇都夠做有凸」、「其實睇落係順眼嘅，加埋佢個樣，係女仔見到都鐘意」、「要練到佢咁都唔易，你估真係做幾下推胸就得咩，佢個胸係香港人呢種體質 已經好靚啦」等等。

Tyson Yoshi

Tyson Yoshi IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載