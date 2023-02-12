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娛樂
2023-02-12 17:50:47

Tyson Yoshi高科技上身冇得除衫 Serrini自爆爭對方八萬幾蚊飯錢

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Serrini與Tyson Yoshi笑言以母子組合Son & Mami出道。

Tyson Yoshi與Serrini昨晚(12日)於九展舉行現實及元宇宙舉辦的音樂會DuoVerse，他們表示是首次同台合唱，笑稱已組成母子組合Son & Mami，準備進軍樂壇：「非一般的音樂會，當然需要有非一般的歌手演唱！我們今日開始會以Son & Mami的身份進軍樂壇，而你們則是首批及唯一一批能聽到我們組合演唱的觀眾！」不過，他們笑言樂壇母子組合Son & Mami將於音樂會結束後即日解散。

二人身上配戴了感應器，運用即時動態捕捉技術令他們的動作在元宇宙的自己可以同步，在元宇宙的Serrini身形非常纖瘦。今次演出合共唱了14首歌，中間有部份時間跟現場及元宇宙觀眾玩遊戲。當Tyson Yoshi演出時，不時有人大叫「除衫」，惟他表示身上配戴了感應器，未能如粉絲所願，更奉勸大家千萬別將衫褲鞋襪扔到台上，他更作狀要入Serrini裙底惹得現場觀眾哄堂大笑。

音樂會忽然出大支票

Serrini更發揮梁總理本色，在音樂會中途舉行簡單而隆重的入票儀式，搬出價值港幣88,000的支票贊助Tyson Yoshi獻唱，並笑稱是上次欠對方的食飯錢。怕走數的Tyson Yoshi更即席將手機變成入票機，簡單一掃，以滙豐手機程式的入票功能將款項袋袋平安。

手拖手冇咩feel

由於情人節將至，Tyson YoshiSerrini在霧燈下合唱派台歌曲《第二最愛》，更一度手拖手合唱，Serrini邊唱邊笑笑地說：「無feel呀！」Tyson Yoshiencore環節更打趣提議合唱《相思風雨中》，最後二人以英文情歌《Lucky》為演出畫上完滿句號。

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