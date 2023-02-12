Tyson Yoshi高科技上身冇得除衫 Serrini自爆爭對方八萬幾蚊飯錢

二人身上配戴了感應器，運用即時動態捕捉技術，令他們的動作在元宇宙的自己可以同步，在元宇宙的Serrini身形非常纖瘦。今次演出合共唱了14首歌，中間有部份時間跟現場及元宇宙觀眾玩遊戲。當Tyson Yoshi演出時，不時有人大叫「除衫」，惟他表示身上配戴了感應器，未能如粉絲所願，更奉勸大家千萬別將衫褲鞋襪扔到台上，他更作狀要捐入Serrini裙底，惹得現場觀眾哄堂大笑。

音樂會忽然出大支票

Serrini更發揮梁總理本色，在音樂會中途舉行簡單而隆重的入票儀式，搬出價值港幣88,000的支票贊助Tyson Yoshi獻唱，並笑稱是上次欠對方的食飯錢。怕走數的Tyson Yoshi更即席將手機變成入票機，簡單一掃，以滙豐手機程式的入票功能將款項袋袋平安。

手拖手冇咩feel

由於情人節將至，Tyson Yoshi及Serrini在霧燈下合唱派台歌曲《第二最愛》，更一度手拖手合唱，Serrini邊唱邊笑笑地說：「無feel呀！」Tyson Yoshi於encore環節更打趣提議合唱《相思風雨中》，最後二人以英文情歌《Lucky》為演出畫上完滿句號。