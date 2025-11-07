UFO離奇命案｜亞洲電影節辦「神秘場」驚喜登場 凌文龍楊偲泳親臨戲院睇觀眾開盲盒

電影首映完場後，凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑接受香港亞洲電影節團隊訪問，被問到一眾演員的即時感受，凌文龍笑言：「是很開心的，因為第一次看，因為在拍攝的過程，我們都玩得很開心，跟導演合作都很開心。然後看到成品，比起之前的想像再出乎意料之外，所以是很興奮的。」楊偲泳（Renci）大爆拍攝過程需要瘋狂忍笑，Renci指：「如果大家可以留意我們在戲中忍笑的位置 ，全部都是真的，很真實的，因為我們整個拍攝都是忍（忍笑）得很辛苦。」而陳湛文同樣大表興奮：「我覺得神秘場最有趣的是，我們跟一班觀眾一起拆盲盒，當然我們知道是播甚麼，但我們看到一班觀眾在拆盲盒．然後他們的反應令我們覺得，原來這套電影會引來他們這一種迴響，所以是很窩心的。」林子傑分享：「緊張之後是開心的，因為大家看完這個盲盒，作為我們這個作品去做這個盲盒，大家都好像很滿意，我就覺得由緊張去到開心。」

竭盡所能產生火花

而三位男士跟Renci戲中戲外都火花四濺，Renci坦言：「跟他們三個演藝學院出來的前輩合作，我很開心。」即被三男反指：「你才是前輩，你比我們早入行！」逗得Renci哭笑不得。而Renci更大爆三位男拍檔現場都是這樣對待她：「他們拍攝的時候就是這樣，我說完一句話，他們三個會突然靜下來，不回應我。我問他們為甚麼不回應我，而我要乞求大家回應。」

提到戲中大量群戲會否加添拍攝上的困難，Peter指：「因為我們主要處理整個環境，包括夜景及寒冷的天氣，拍攝時間亦不算很多，所以我們盡快和導演們取得一個共識，然後我們就竭盡所能去產生火花。」而林子傑提到：「反而要花時間在機器擺放的位置，或者我們之後要準備下一件事發生，我們（走位）要走到甚麼位置，這個反而是難的，總之我們要守住劇本的一些精髓。」凌文龍則感激兩位導演準備良多：「因為兩個導演很清晰他們的鋪排，所以我們亦很放心 。我們自己都會不斷碰撞很多東西，讓導演來選擇。」