Uncle Ray喪禮｜陳茂波到靈堂致哀 區瑞強感激契爺提攜

有「樂壇教父」之稱的郭利民Uncle Ray於上月13日離世，今日在香港殯儀館舉行喪禮，採用天主教儀式。靈堂中央擺放了他的遺照，左方展出Uncle Ray生前獲得的勳章、唱片及剪報等。在追思會上，多位歌手拍下短片向Uncle Ray致上最後敬意。

治喪委員會副主任之一的許冠傑於下午3點半左右，由Uncle Ray契仔周舜河、周國豐及張文新送他離開。許冠傑表示很傷心，很懷念昔日一齊夾band的日子。財政司司長陳茂波於晚上6點半到場，另外還有區瑞強﹑陳欣健﹑車淑梅﹑俞琤﹑露雲娜﹑Joe Junior夫婦、李志剛﹑泰迪羅賓等先後到場弔唁。