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娛樂
2023-02-23 21:26:20

Uncle Ray喪禮｜陳茂波到靈堂致哀 區瑞強感激契爺提攜

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Uncle Ray的靈堂設計簡約，親友及歌手都送上花圈致哀。

有「樂壇教父」之稱的郭利民Uncle Ray於上月13日離世，今日在香港殯儀館舉行喪禮，採用天主教儀式。靈堂中央擺放了他的遺照，左方展出Uncle Ray生前獲得的勳章、唱片及剪報等。在追思會上，多位歌手拍下短片向Uncle Ray致上最後敬意。

治喪委員會副主任之一的許冠傑於下午3點半左右，由Uncle Ray契仔周舜河、周國豐及張文新送他離開。許冠傑表示很傷心，很懷念昔日一齊夾band的日子。財政司司長陳茂波於晚上6點半到場，另外還有區瑞強﹑陳欣健﹑車淑梅﹑俞琤﹑露雲娜﹑Joe Junior夫婦、李志剛﹑泰迪羅賓等先後到場弔唁。

財政司司長陳茂波於晚上6點半到場。

對香港樂壇有極大貢獻

治喪委員會成員鄭東漢與兒子鄭中基、周舜河區瑞強傍晚接受訪問，他們對Uncle Ray離世表示傷心，指對方為香港樂壇貢獻非常大。區瑞強表示沒有對方的話，自己也沒有可能在唱片、電台界打滾四、五十年，他說︰「係佢一手介紹我去唱片公司，我喺香港電台做DJ四、五十年，日對夜對，大家都叫佢做契爺，佢叫我契仔，係我終身榮幸。」

鄭東漢表示沒有扶靈儀式，指Uncle Ray出殯後，會按照他生前遺願把骨灰安放在家。鄭中基Uncle Ray是開心果，愛與父親傾音樂，亦有為他介紹不同類型音樂，最難忘是Uncle Ray曾提到一次飲西洋菜湯，沒想到夾起來的菜是百潔布，大家之後笑過不停。

鄭東漢與兒子鄭中基、周舜河及區瑞強等於傍晚時間接受傳媒訪問。

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