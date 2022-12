Unik Asia Festival｜Jer柳應廷遇技術事故執生重唱仍保水準 Jeremy李駿傑跳唱演出驚艷全場

「黑白無常」獻靚聲

接著Jeremy以白馬王子look 再度出場,唱出Lady Gaga的《Always Remember Us This Way》後,繼而先後演唱個人首支單曲作品《半》,並首度公開獻唱新歌《阿波羅》。Jer緊接再出場唱《人類群星閃耀時》,全場不少粉絲亮著手機燈,隨音樂揮動並大合唱。唱畢,Jer再次請Jeremy出唱,並呼籲全場呼叫「Jeremy」的名字,兩人分別穿黑色和白色衣服,Jer說笑稱是「黑白無常」。「Jers」合唱The Hertz的《妖》和澳洲樂隊5 seconds of Summer的《Teeth》,兩人興奮又跳又唱,再次炒高全場氣氛,並為整日的音樂會畫上句號。