Unik Asia Festival｜Jer柳應廷遇技術事故執生重唱仍保水準 Jeremy李駿傑跳唱演出驚艷全場

一連兩日的戶外音樂會《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》昨日(10日)於中環海濱活動空間揭開序幕，由中午開始的演出集合新加坡的邱鋒澤、日本Travis Japan和韓國的Jay B，本地代表有力臻、黃妍、陳柏宇、獨立rapper JB、DJ King，以及驚喜現身的MIRROR成員Edan(呂爵安)，最後由甚隊友Jer(柳應廷)和Jeremy(李駿傑)壓軸演出，兩人首次以個人歌手身份參與戶外騷，首度公開演唱最新單曲《阿波羅》和《坐看雲起時》，並合唱了《開到茶蘼》、《妖》和《Teeth》3首作品，交出60分鐘的「狂與妖」crossover，齊齊交出高水準表演。

疑音樂銜接出問題 要求重唱

壓軸部份由Jer唱《狂人日記》掀序幕，「狂人柳」一出場已令全場尖叫，接著為柳柳粉送來《MM7》後，Jeremy出場與Jer合唱王菲的《開到荼蘼》，粉絲再度High 爆。然後，Jer將舞台交給Jeremy，Jeremy與舞蹈員又跳又唱，先後唱出第二支單曲《九》和COLLAR的《OFF/ON》。

其後，Jeremy將舞台交給Jer，Jer首度公開演唱新歌《坐看雲起時》，原打算連接著到3年前的出道作《水刑物語》，不過疑因耳機失靈及背景音樂銜接出問題，令Jer未能成功入歌，最終叫停並重唱，其間粉絲大叫「加油」。在樂手重新準備期間，Jer發揮執生本領，笑言這就是live演出，還問大家有沒有聽過《坐看雲起時》，他表示，「這歌是3年來的圓滿的句號，可讓我回到初出道第一年，遇到剛才聽的一首歌，也讓我遇到你們一位，所以我特登選唱這首初出道作品，送給大家音樂。」待一切就緒，他淡定重新再唱《水刑物語》，仍能保持水準，中段粉絲還自動自覺大合唱，成功化險為夷，盡顯太將之風。