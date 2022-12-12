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娛樂
2022-12-12 01:05:56

Unik Asia Festival｜Tyson Yoshi後台集郵 CL KPP吸引群星朝聖

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Tyson Yoshi以昨晚為音樂會站台演出。

Tyson Yoshi以昨晚為音樂會站台演出。

一連兩日的戶外音樂會《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》昨晚已在中環海濱活動空間圓滿結束，尾場先有本地樂壇新勢力Lolly Talk、ANSONBEAN、Kayan9896，還有實力見稱的泳兒及台灣樂團八三夭。

MarfDay結伴睇騷

及至傍晚時份，韓國女歌手孝琳性感登場，大曬巨肺唱功，除了演繹自己作品外，更有唱出昔日SISTAR時的歌曲。入夜後，音樂會吸引不少本地名人前來捧場，包括COLLAR成員Marf、Day、ERROR的肥仔、王智騫(Martin)及林家熙(Locker)等，場面熱鬧，Marf、Day更睇得相當投入，當日本百變小天后Kyary Pamyu Pamyu(KPP)站台唱出《忍者棒棒》、《CANDY CANDY》及《FASHION MONSTER》等人氣單曲，Marf、Day都有隨着節拍起舞，全場氣氛High爆，KPP更學定廣東話講「多謝」來答謝台下觀眾，臨走前再唱出代表作《PON PON PON》滿足歌迷。

Tyson Yoshi Tyson Yoshi CL壓軸登場，她大唱多首自己的單飛作。 CL壓軸登場，她大唱多首自己的單飛作。 Kyary Pamyu Pamyu相隔數年再見香港歌迷，全場氣氛High爆。 孝琳性感登場，大曬巨肺唱功。

台下觀眾叫除衫

Tyson Yoshi以表演嘉賓身份登場贏盡歡呼聲，他穿上賽車褸再襯白背心，獲台下觀眾大叫「除衫」，而Tyson Yoshi唱到㷫起亦脫下外套，以小背心展露紋身及麒麟臂，尖叫聲此起彼落，最後更與全場大合照。當Tyson Yoshi退場後，前2NE1主音CL壓軸登場，她大唱多首自己的單飛作，分別有《Tie a Cherry》、《HWA》、《Lover Like Me》，CL盡展女王風範，唱至最後一曲《Hello Bitches》，將全場氣氛推至頂點，除了Marf是CL支持者外，Tyson Yoshi完騷後也分享跟CL的後台合照。

Marf到場睇騷。 Marf與Day(左)一同進場。 COLLAR成員Marf、Day睇得相當投入。 ERROR成員肥仔 王智騫(Martin)
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