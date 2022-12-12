Unik Asia Festival｜Tyson Yoshi後台集郵 CL KPP吸引群星朝聖

一連兩日的戶外音樂會《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》昨晚已在中環海濱活動空間圓滿結束，尾場先有本地樂壇新勢力Lolly Talk、ANSONBEAN、Kayan9896，還有實力見稱的泳兒及台灣樂團八三夭。

MarfDay結伴睇騷

及至傍晚時份，韓國女歌手孝琳性感登場，大曬巨肺唱功，除了演繹自己作品外，更有唱出昔日SISTAR時的歌曲。入夜後，音樂會吸引不少本地名人前來捧場，包括COLLAR成員Marf、Day、ERROR的肥仔、王智騫(Martin)及林家熙(Locker)等，場面熱鬧，Marf、Day更睇得相當投入，當日本百變小天后Kyary Pamyu Pamyu(KPP)站台唱出《忍者棒棒》、《CANDY CANDY》及《FASHION MONSTER》等人氣單曲，Marf、Day都有隨着節拍起舞，全場氣氛High爆，KPP更學定廣東話講「多謝」來答謝台下觀眾，臨走前再唱出代表作《PON PON PON》滿足歌迷。