美國Hip Hop/R&B天王Usher,在社交平台宣布,於2月11日與經理人Jennifer Goicoechea在拉斯維加斯舉行婚禮。他們的婚禮照片中,展示Usher穿上剪裁貼身獨特的西裝,擁著新婚妻Jennifer Goicoechea親吻。另外一張照片中,還有Usher和他們的四位孩子圍在一起,滲出快樂幸福氛圍。

這次婚禮標誌著Usher與Jennifer Goicoechea正式結為夫妻,並將他們的家庭成員擴大到6人。Usher在照片上簡短地留言:「One of the Ones 2.11.24」,以紀念他的新婚日期。