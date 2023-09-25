Usher宣布演出2024 Super Bowl中場秀

作為R&B天王，Usher在舞台上一直以其能量四溢的表演，和出色的舞蹈技巧而聞名。他的音樂風格多樣，融合R&B、pop、hip hop和dance等元素，因此他的表演往往充滿活力和動感。而Usher今日宣布，將登陸2024年超級盃(Super Bowl)的中場秀演出。這將是職業美式足球聯盟(NFL)，繼去年邀請天后 Rihanna 擔任表演嘉賓後，又一次重要演出。Usher 表示，「能夠在Super Bowl表演，是我願望清單中之一，這會是我一生的榮幸。我迫不及待想為全球觀眾帶來一場全新的體驗和演出。感謝球迷、fans，以及所有使這一切成為可能的人，我們很快就會見面。」為了預熱這一表演，Usher將發布他的第9張錄音室專輯《Coming Home》，這將是他2016年專輯《Hard II Love》的續集。