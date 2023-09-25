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娛樂
2023-09-25 16:08:22

Usher宣布演出2024 Super Bowl中場秀

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Usher今日宣布會為明年的2024 Super Bowl演出。

作為R&B天王，Usher在舞台上一直以其能量四溢的表演，和出色的舞蹈技巧而聞名。他的音樂風格多樣，融合R&Bpophip hopdance等元素，因此他的表演往往充滿活力和動感。而Usher今日宣布，將登陸2024年超級盃(Super Bowl)的中場秀演出。這將是職業美式足球聯盟(NFL)，繼去年邀請天后 Rihanna 擔任表演嘉賓後，又一次重要演出。Usher 表示，「能夠在Super Bowl表演，是我願望清單中之一，這會是我一生的榮幸。我迫不及待想為全球觀眾帶來一場全新的體驗和演出。感謝球迷、fans，以及所有使這一切成為可能的人，我們很快就會見面。」為了預熱這一表演，Usher將發布他的第9張錄音室專輯《Coming Home》，這將是他2016年專輯《Hard II Love》的續集。

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為了預熱演出，Usher承勢推出專輯《Coming Home》。

NFL的音樂總監Seth Dudowsky則指Usher是一位巨星，他的音樂在文化中留下了不可磨滅的印記，他們非常高興Usher答應這次演出，「我們期待與 UsherRoc Nation Apple Music合作，為fans們帶來驚喜又特別的Super Bowl中場秀。」Super Bowl 2024預計將於拉斯維加斯Allegiant Stadium舉行，時間會是明年211日舉辦。相信Usher將帶來一場精彩紛呈的表演，給觀眾帶來全新的體驗。他可能會呈現一系列他的經典歌曲，同時可能還會演唱他即將發佈的專輯《Coming Home》中的全新歌曲。他的舞蹈團隊和舞台製作團隊，也會為今次表演，帶來令人驚歎的舞蹈編排和視覺效果。

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作為R&B天王，Usher的中場有望給觀眾帶來充滿活力、震撼人心的表演。

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Usher 2024 Super Bowl
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