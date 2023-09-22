V@BTS同框尊尼目黑蓮　日韓兩大男神共通點多多勁合拍

BTS（防彈少年團）20日正式宣布全員續約，而成員V（金泰亨）近日則與尊尼男團Snow Man成員目黑蓮一同上節目，兩人「打破次元壁」的合作，也引起熱烈討論。
暱稱主題標籤「泰泰目目」登X熱搜
日本晨間節目《鬧鐘電視》（めざましテレビ）近日在X上公開21日的來賓，竟邀來了近期推出個人SOLO專輯的防彈少年團成員V，以及Snow Man的目黑蓮。日、韓兩大男神的合體也讓許多粉絲相當期待節目播出。
由於兩人在節目中談到了擁有不少共通點，包括都是團體中年紀第2小的、同樣受到前輩們的喜愛，且兩個人都有養松鼠狗，於是粉絲們用兩人暱稱結合的主題標籤「泰泰目目」（テテめめ）也在近日成為了X熱搜。
與溫柔「哥哥」共事感幸福
在訪談中V透露，由於在團體中是年齡第2小的成員，因此出道10年來，對於和溫柔的「哥哥」團員們共事感到相當幸福，對BTS的愛也從來沒變過。
此外，南韓BigHit Music娛樂公司20日宣布，防彈少年團全員（Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook）完成續約，而目前正在服兵役的成員，後續合約將會從2025年開始；而防彈少年團為了表達對粉絲感謝，也向聯合國兒童基金會捐出韓幣10億元（約585萬港元）。
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