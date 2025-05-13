VAL C@VIVA否認拍拖會如常約男仔 期待成軍一周年見fans

VIVA、193郭嘉駿、胡子彤及鄧梓峰囡囡鄧瓊芝今日(13日)出席手機品牌活動。VIVA成軍一周年，她們將會舉行fans meeting，屆時會跟fans一齊玩及分享新歌。她們表示期待，因為過去跟fans的接觸時間不長，希望透過今次活動跟他們相聚長一點時間。問到當日會有何福利，Carina笑謂︰「可能會得到我整嘅食物，如果唔驚死，VAL C都可以幫手。」Macy盼可以今次決定到fans的名字。她們表示想了一年都不知道叫甚麼名字，也有叫fans一齊想。

搵阿嬌幫手宣傳 她們透露新歌MV即將推出，今次MV內容會比較故事性，更為今次拍攝專登上堂。她們指今次執導的導演若公開之後，會令大家非常驚喜。問到誰人在MV最好戲，Carina說︰「馬馬係最有戲！」大爆她們私下叫Macy的名稱。她們又提到早前跟師姐阿嬌一齊出席學校活動，也有請阿嬌為她們的新拍了一條搞笑影片。

公司不反對拍拖 VAL C早前被人拍到跟異性乘搭港鐵，更被指有拖手，疑是男朋友，她說︰「依家個年代同男仔出街係好正常，但冇拖手。」並表示之後都會如常跟男性朋友外出。問到公司有沒有下令不准拍拖，Carina表示早前曾在她們的團綜呃霍汶希指Macy跟公司一個男同事拍拖，當時霍汶希沒有反對，只要不影響工作便可以，但現時四人都以工作為先，Ada更搞笑︰「我哋自己都未搞掂，邊會有人追呀！」