VALC@VIVA出道後首次與fans過生日 變街頭畫師幫fans畫畫

VIVA的「跳舞擔當」張鈊貽（VALC）上周四生日，一班fans精心策劃為她送上驚喜，fans們於一間珍珠奶茶店為偶像舉辦生日應援活動，場內貼滿VALC與VIVA隊友的靚相，氣氛溫馨。早前VALC親自到場打卡，跟粉絲近距離互動，更即席化身「街頭畫師」幫fans畫畫，場面搞笑又感人！

今次是VALC出道後首次獲fans為她慶祝生日，回想當日仍難掩興奮，「第一次同fans咁近距離互動咁耐，感覺好親切，真係感受到大家嘅支持！」VALC又指原本以為只是簡單見面，但fans粉絲的熱情令佢驚喜萬分，「見到咁多人支持，超級開心！當然都希望大家玩得開心。」

期間最搞笑的一幕，莫過於VALC突然被粉絲「點畫」！她笑着分享，「有個fans叫我畫嚿燒賣，之後個個都開始叫我畫，『可唔可以幫我畫個外星人呀？』、『可唔可以幫我畫隻貓呀？』」雖然自嘲畫功一般，但VALC仍然耐心滿足粉絲要求，更說：「突然之間變咗街頭畫師，真係好搞笑！」