VALC@VIVA靠FF完成新歌Rap詞 Carina為追Taylor Swift即日來回飛新加坡

VIVA第三首派台作品《Morning Call》正式上架，全新曲風令四位成員Ada（姜咏鑫）、Carina（李晞彤）、Macy（馬思惠）跟VALC（張鈊貽）的聲音辨析度提升不少，港式清新風格的編曲輕快有力，甜蜜中帶點青春活力。 新歌曲風明顯跟之前在韓國錄製的兩首作品《Topic Killa》及《DTR》有不同，四人表示唱法亦有所改變，以sweet為主，Ada大爆錄音時自己長期被監製「督促」，她說︰「成日叫我『笑！開心！唔夠sweet ！』咁樣，哈哈，所以我長期喺錄音室入面，我真係諗住一個開心嘅早餐，然後笑住去演繹呢首歌。」舞蹈方面，四人坦言有進步，隊中主音Macy向來跳舞比較弱，這次不少網民大讚她有進步，為她打了一支強心針，「我見到有人comment話我第三隻歌跳舞有進步，希望大家下一年再讚我唱歌又好咗、跳舞又好咗啦、表現力又好咗啦，所有嘢都好啦。」

歌曲簡單直接描述戀愛時忐忑的少女心事，又以咖啡因比喻對喜歡的人上癮，問到VIVA有否試過對人上癮，Ada曾對《怪獸公司》的角色「毛毛」上癮，「可能因為一開始佢嘅形象好嚇人，但其實佢內心係好溫暖嘅人，佢好細心，呢一個係我俾佢charm到嘅一個位，所以我大個咗之後，我對人或者睇嘢都唔會淨係睇表面。」 從小喜歡Taylor Swift的Carina曾試過即日來回飛新加坡看她演唱會，「嗰陣時準備去韓國training，Taylor Swift嘅演唱會都係同一段時間舉行，同公司溝通後有檔期，於是我就飛咗去新加坡度睇，即日來回咁返嚟香港。」

不過最瘋狂要說是VALC，曾有一段時間對漫畫《排球少年》的主角之一「月島」上癮，更對他無限FF，「我會上網買佢件波衫，但唔知點解要買，因為我冇乜着過；我又唔知點解夜晚真係會係咁諗住如果呢個『月島』係一個真人嘅話會係點樣，希望佢可以變真，哈哈！我係咁諗住佢，覺得我喺呢個咁嘅situation嘅話佢會點樣做呢？好多呢啲FF，哈哈。」 歌曲當中Rap嘅部份，再次由VALC主理，靈感亦全憑她的FF，「我係Imagine如果有一個伴侶同我一齊起身嘅話，我會想點樣講呢？但同時間我又想型型地講呢句說話出嚟。同埋我個Invision就係佢要返工啦，但走之前你都要記住輕鬆啲，就係Before you leave, please celebrate，即係我希望就算今日有乜嘢工作、有幾攰都好，我哋都記住要開心、要玩。」

臨近年尾，總結一下過去一年的表現，VIVA直言有不少得着，唱歌及跳舞都有進步空間。Ada直言感覺比之前輕鬆，因為開始熟習錄音模式；Carina表示未入公司前所有事情是自己一手一腳去做，加入公司後，最初以為很多事情需要公司作主導，「但原來公司係會俾好多空間我哋去自主處理、好願意聽我哋00後嘅意見，亦有好多parties幫忙，再學識team work要放手俾人哋一齊做，唔可以自己一個做晒。」

VALC對今年的表演滿足，「見到大家對跳唱嘅成長，可能大家一開頭跳唱係唔夠氣，而家好好多，穩定好多。希望下年會更好，繼續各自發掘自己擅長嘅曲風、擅長嘅style。」Macy笑言自己最大的進步是身體健康，「對於第三隻歌嚟講，我係冇病冇痛。因為之前成日腳痛、頭痛，唔知邊度痛，但嚟到第三隻歌我好健康，我最大嘅進步就係身體健康，所以喺度祝大家身體健康，哈哈。」