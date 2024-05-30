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娛樂
2024-05-30 10:30:00

ViuTV主持金Ling選文自爆是Burning Sun受害者

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金Ling

網紅金Ling撰文自言是Burning Sun事件的受害者，又貼出場內的狂野情況。

英國《BBC》近日推出紀錄片「下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密」，令男團BIGBANG成員勝利犯下的一系列罪行，再度成為話題。曾於ViuTV主持《不一樣的節日》、香港開電視主持《重新出發》的網紅鄭金鈴(Ling)，於Threads撰文稱，自己亦是「Burning Sun」事件的受害者。

金Ling

旅居韓國的金Ling，不時分享當地最新潮流資訊。

2018年與前男友光顧Burning Sun的金Ling指，當時喝了一杯酒後就失去了知覺，她說：「中間去過兩枱各喝了一杯香檳，但我就莫名奇妙的斷片了，在我有意識的時候就是發現錢包不見了，友人和她前男友，立即和我離開了現場。」金Ling又稱：「因為真的喝得不多就醉得很快，我也很記得有懷疑過裡面是不是下藥了，不幸中的大幸是，最後損失的只是身外物，在踏出夜店那一刻已經完全清醒。」

金Ling

金Ling指，在Burning Sun喝了一杯香檳即暈。

Ling提醒香港的朋友，到韓國的夜店是非常危險的事，「希望自己的親身經歷，可以再三令大家多多警愓，不少香港朋友來韓國玩，也問我有甚麼夜店介紹，說真的，江南夜店到現在也很危險！！幾個女生來玩的話，我絕對不建議去『club』玩。」她指最近當地發生在零食裡下藥的事件，上次她有香港朋友到韓國旅遊，就在地鐵被不法之徒送上「零食」。

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