ViuTV全星暑假｜Frankie獲封「英雄輝」 Ian陳卓賢十一子不敵陳瑞輝

MIRROR及ERROR今日到觀眾出席ViuTV《全星暑假》記者會，宣傳自家團綜。MIRROR的隊長Lokman(楊樂文)指Frankie(陳瑞輝)有新花名叫「英雄輝」，Jer稱「英雄輝」可以一個救全家，Ian(陳卓賢)則稱「英雄輝」無絕招，只有氣勢，眾人被他的氣勢嚇窒。

狂叫 Frankie做 「英雄輝」

Lokman稱今次拍攝很開心，大家邊拍邊笑，就連現場觀眾也看得開心。Jer(柳應廷)認為MIRROR應該要多拍這些節目，不止是個別工作。Lokman稱印象最深是一個埋身肉搏環節，AK的表現最突出。他稱原本大家計劃快快手完成，各人出1至2秒便可，沒想到最後演變成「終極九龍灣MMA」。Ian續爆料說︰「AK係被『英雄輝』氣勢震懾咗，佢都怕一怕，於是變咗一場競技。」

Frankie稱當時不知道哪裡來的一道力把他抱起，之後的十秒就不知道發生了甚麼事。Stanley稱今次的聚焦都在「英雄輝」身上，把不想做的任務都交給他，「英雄輝」都可以一一辦妥。眾人認為明年暑假要推出外傳，主角是「英雄輝」，11個人對Frankie一個，更應該大家要預留檔期到海外拍《-MIRROR+之英雄輝》，Ian說︰「你睇下佢，佢真係冇驚過！我哋好大壓力。」他們希望MIRROR可以出埠拍節目，可以介紹不同風景名勝及美食，最想去歐洲。