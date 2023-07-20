ViuTV全新節目《全星暑假》系列將於下周一(24日)起推出，今日(20日)在觀塘apm商場舉行宣傳活動，出席的有MIRROR成員Lokman、Ian、Jer、Jeremy、Stanley、Frankie、ERROR、COLLAR、駱振偉、練美娟、吳啟洋、葛綽瑤、陳子豐、鄭伊琪、鍾卓穎、溫湯馬仕、蔡寶欣、曾贊學、張右雨、譚凱倫。MIRROR、COLLAR及ERROR的粉絲昨日已在APM霸位支持偶像。

7月24日各隊團綜輪住播 活動上公布《全星暑假》 系列一連串節目，由下周一(24日)起推出，逢周一的MIRROR團綜《-MIRROR+》、周二由P1X3L、葛綽瑤、楊安妮、何洛瑤、許寶恆和鍾卓穎主持的《P1×3L5G上台計劃》、周三的COLLAR團綜《全日制COLLAR學院》、周四由ViuTV藝人與各路群星比拼不同運動的《夏の競技》，以及周五的ERROR團綜《ERROR暑期自作業》。 除此之外，還有由ERROR成員193和鍾卓穎主持的《撞鬼自駕遊》，以及由MRROR成員Frankie(陳瑞輝)、陳子豐、靜凱倫、蔡宛珊主持，於星期日(23號)起播出的《幫手預埋我》。

193英國遇靈異事件 MIRROR的陳瑞輝(Frankie)、ERROR的193郭嘉駿及鍾卓穎各有兩個節目孭飛，可說是被看高一線。193在活動上自爆拍《撞鬼自駕遊》時，雖然沒有被鬼上身，但遇到不少恐怖經歷，他表示今次可到英國拍靈探節目非常開心又驚。由於他在英國升讀大學，所以節目也分享了他當年讀書的點滴。他又提到去完一個古堡靈探之後，駕車時遇上靈異事件，嚇得他們撞埋牆，幸好沒有受傷。

Frankie透過節目重拾童真 Frankie主持的《幫手預埋我》，內容是關懷香港不同界別人士，Frankie稱節目除了幫到別人外，自己也有不少得著，他特別提到有一次要陪嚴重弱智人士一齊玩，因為他們甚少接觸外人，自己起初和他們溝通也感到困難，最後終於成功跟他們一齊玩，沒想到他們竟安排了驚喜，令Frankie非常感動。他稱這次活動了解到溝通的重要性，學懂了如何跟別人溝通及打開心扉，自己也重拾童心。

笑Edan最無恥 Lokman、Ian及Jer等宣傳《-MIRROR+》時，笑指Edan最無恥，Jer很開心可以一齊玩，並希望日後可以到海外拍攝。Ian則希望觀眾可以透過節目，更認識他們的不同面向，笑言自己的其他技能仍有待努力發掘。 COLLAR預告泳裝示人 COLLAR宣傳《全日制COLLAR學院》時，自爆眾人在日本拍攝時要排隊沖涼，而且不可以鎖上門鎖，要讓其他成員輪流卸妝用。Winka稱每日只睡4小時，沖涼也只有15分鐘，更指Marf沖涼最快。Gao表示一齊到日本學習，Ivy So即場騷了幾句日語，又自爆她們到水上樂園玩及與相撲手對打，預告大家可以看到她們的泳裝及相撲手造型示人。芯駖稱今次日本之行還要拍攝MV，所以節目請來知名跳舞師和她們練舞。Candy被問到最難忘的經歷時，一度hang機，非常搞笑，之後芯駖踢爆Candy拍攝時被相樸環節嚇怕了。

即睇COLLAR訪問

Jer、Lokman、Stanley、Jeremy、Ian及Frankie 宣傳《 -MIRROR+ 》

即睇MIRROR訪問

193︰ 我哋個台豬扒多個人 ERROR提到他們在節目中被迫上暑假活動，自覺很多都是無厘頭，包括一齊夾band。阿Dee預告節目中有不同環節，邀請了不少朋友協助拍攝。193就爆料慘遭隊友出賣，其中一名隊員把他教其溝女招數公開，出賣電話內容，互相傷害，阿Dee卻大讚「好實用」。保錡則相約靚女去露營，193即插咀說不要找自己台的女藝人，「我哋個台豬扒多過人」，之後急急補鑊表示「COLLAR除外」，其他人則不願置評，非常搞笑。