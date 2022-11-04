ViuTV宣布《全民造星V》下月開始面試 網民鬧爆：好心就停一停

ViuTV 的王牌選秀節目《全民造星V》，今年7月開記者會宣布會接受海外人士報名，而MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK），以及ERROR正、副隊長梁業（肥仔）和何啟華（Dee）將會前往加拿大溫哥華和馬來西亞吉隆坡揀蟀。不過，其後受受MIRROR 紅館演唱會事故影響而煞停所有行程。

隨MIRROR成員陸續復工。ViuTV今日亦宣布《全民造星V》將於12月開始進行面試，並在官網寫道︰「提提報咗名嘅各位，無論係喺香港、馬來西亞定係加拿大，都要留意住電話，我哋會開始聯絡你，安排面試！Are you ready？而未報名嘅你如果仲想報，記得要把握最後機會 。已報名唔使再報名，未報名可把握最後機會，留意工作人員通知面試，工作人員不會要求套取銀行戶口號碼。練好面試演出，未來半年會好唔得閒 。」

由於MIRROR演唱會事故的調查報告遲遲未有正式交代，對於重啟節目，網民反應不一，有網民紛紛留言大罵：「好心就停一停， 搞掂咗跌mon單嘢先啦」、「到時個廠景唔該畀多少少錢搭穩啲！」、「真係當無野發生 ，好野」、「要唔要過頸椎測試」、「你哋不如交代咗演唱會事件跟進情況先啦！人哋家屬出晒聲，三個月啦！」不過，亦有網民留言表示支持及期待，更有人推湯節目會否邀請已約滿TVB 的鄭裕玲來做主持。