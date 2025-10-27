ViuTV巡禮2026｜林愷鈴做業主唔靠龔慈恩俾首期 魏浚笙有錢投資出歌未諗置業

魏浚笙（Jeffrey）和林愷鈴（Ashley）一齊出席《ViuTV 2026巡禮》預告他們在《地獄大狀》有合作，Ashley飾演大狀，她表示這個劇集會有一些奇幻的情節，自己與Jeffrey有來回又折返地獄、人間的能力。Jeffrey表示自己在戲中是身兼多職的人，善於幫助人，角色幾得意。

展示自己陰暗面

Ashley表示今次新戲有不少突破，包括要應付一些動作戲，自己也估不到做大狀要拍打戲，而今次的角色有別過去的角色，是比較酷、對人不友善、毒舌的大狀，她更笑言這個角色是自己的陰暗面，更發現鬧人原來是一件很爽的事。她稱昔日大學一齊跟她做project的同學有見過，出來工作之後，自己為求精益求精，會有一種執着，說話便會直接了一些。

同Jeffrey有大膽親熱戲

Jeffrey表示跟Ashley合作很開心，拍任何場口之前都會對戲，感受到她的威嚴。他透露跟Ashley會有一場親熱戲。Ashley回憶那一場親熱戲，坦言當下角色有很多情緒，所以自己像斷了片一樣，待看預告才發現是這麼激烈Jeffrey覺得今次拍出來的效果有韓劇的感覺。