ViuTV巡禮2026｜林愷鈴做業主唔靠龔慈恩俾首期 魏浚笙有錢投資出歌未諗置業

魏浚笙（Jeffrey）和林愷鈴（Ashley）一齊出席《ViuTV 2026巡禮》預告他們在《地獄大狀》有合作，Ashley飾演大狀，她表示這個劇集會有一些奇幻的情節，自己與Jeffrey有來回又折返地獄、人間的能力。Jeffrey表示自己在戲中是身兼多職的人，善於幫助人，角色幾得意。
展示自己陰暗面
Ashley表示今次新戲有不少突破，包括要應付一些動作戲，自己也估不到做大狀要拍打戲，而今次的角色有別過去的角色，是比較酷、對人不友善、毒舌的大狀，她更笑言這個角色是自己的陰暗面，更發現鬧人原來是一件很爽的事。她稱昔日大學一齊跟她做project的同學有見過，出來工作之後，自己為求精益求精，會有一種執着，說話便會直接了一些。
同Jeffrey有大膽親熱戲
Jeffrey表示跟Ashley合作很開心，拍任何場口之前都會對戲，感受到她的威嚴。他透露跟Ashley會有一場親熱戲。Ashley回憶那一場親熱戲，坦言當下角色有很多情緒，所以自己像斷了片一樣，待看預告才發現是這麼激烈Jeffrey覺得今次拍出來的效果有韓劇的感覺。
學投資磚頭
提到Ashley被揭上車做業主，她大方承認做業主，但事後竟然感到淆底，她說：「自己入咗行都一段時間，儲咗少少錢就學吓嘢。雖然我對香港有信心，但都當係一個學習嘅機會。我真係鍾意呢個地方，所以想喺度好耐好耐，所以想有一個自己嘅地方可以創作、寫下野呀咁。」但她相信媽媽都是會長駐新居。
Jeffrey投資出歌
她表示沒有依靠龔慈恩俾首期，自己很感激客戶、同劇組給予機會，令她儲到一些錢嘗試投資。她指上一代的習慣都是有一些儲蓄便買樓學儲錢，自己也是聽從媽咪龔慈恩的建議。她說：「我都好尊重佢好多人生嘅選擇，所以我都聽佢講。」問到係咪一次過full paid，她否認並表示自己仍需努力，希望安全順利渡過。問到Jeffrey會否置業，他指住Ashley表示要學「上一代」的投資方法，Ashley即笑過不停。他解釋昔日曾跟龔慈恩有合作，自己暫時把賺到的錢投資在音樂上。