ViuTV巡禮2026｜許軼演唐詩詠女兒有「母女相」 李駿傑自封「骰魔」贏五位數獎金(有片)

ViuTV昨日(27日)舉辦《ViuTV 2026 節目巡禮》，MIRROR、ERROR全團出席，COLLAR則有許軼(Day)和蘇雅琳（Ivy So)作代表，Day繼《哪一天我們會紅》後才參演劇集，在原創劇《日落下的彩虹》Day(許軼)演唐詩詠和潘燦良女兒，她表示已跟兩人見過一次面，笑言要預習叫唐詩詠做媽媽，「有人講過我哋笑起上嚟似樣，平時相處就似姊妹。」

Ivy So則與MIRROR成員李駿傑(Jeremy)、ERROR成員郭嘉駿(193)、ROVER成員雷濠權(Jason)、吳𦘦軒和吳冰，在綜藝遊戲節目《 骰界 》合作，她大爆節目有5位數字獎，獎品豐富又吸引，投訴193茅招盡出，「我係最慘一個，得一份獎，俾細佬鬧咗兩日。」她笑言以為Jeremy會被團欺，原來Jason才是終極的團欺擔當。

Jeremy強調係智慧擔當

193在台上反取笑Ivy So太守規矩，又嘲諷自認智慧與幸運並重的Jeremy，只有幸運沒有智慧，Jeremy就重申美貌與智慧並存 ，吳𦘦軒大爆節目有「智力排名」，Jeremy在訪問中自封為「骰魔」，「鍾意用骰仔嘅魔王！」對於193不認同他是智慧型，Jeremy高攻反擊，「大家知佢智商有幾高啦。」眾兄弟齊拍手讚感嘩然，Jeremy續指節目有客觀事實為證，「事實證明我係高智慧。」他更不慎自爆是五位數獎金的得獎者，「不過我未攞到手，分唔到俾大家，如果有嘅話就請大家食飯。」他表示亦有一世任食的贈券，但非落在他手。