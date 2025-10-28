ViuTV巡禮2026｜邱士縉楊樂文三劇在身成MIRROR之冠 Tiger首擔正獲封「邱新人」(有片)

ViuTV昨日(27日)於將軍澳錄影廠舉行《ViuTV 2026 節目巡禮》，MIRROR和ERROR全團現身，由強尼、陳安立、陳俞希及李昭南擔任大會司儀，公布明年將繼續與銀河映像合作，推出2套新劇，另外亦有4套原創劇登場，其中邱士縉(Stanley)和楊樂文(Lokman)各佔3套，成為MIRROR之冠，而邱傲然(Tiger)亦在《存酒人》首度擔正演男主角。張繼聰則以神秘嘉賓身份現身，介紹他主演的劇集《小業主戰線》。Edan首度參演的韓劇《模範的士3》亦已發布首條預告片，他表示看到自己與韓國實力派演員李帝勳同場亦覺興奮，坦言希望有機會同場宣傳，但暫知未有安排。

兩套與銀河映像合作的劇集分別是魏浚笙(Jeffrey)與林愷鈴(Ashley)合作的《地獄大狀》，以及邱士縉、谷祖琳、張達倫、湯駿業、強尼、歐鎮灝等合演的《COURT！》。Stanley受訪時，被隊中推舉成「邱視帝」，他謙說感恩有實踐機會。他坦言首次跟銀河映影合作特別緊張，加上演法官，要背長對白，而且必須咬字清晰﹐他憶述首日拍攝的一場戲，「講了人生最長嘅對白，超緊張，有4至5頁紙，要質問犯人，但不停NG，NG到我唔好意思。喺一個咁緊張環境下你就會想做好啲，越想做好個人就越緊，係一個好好嘅學習機會。4套原創劇分別是《日落下的彩虹》、《存酒人》、《IT狗2.0》和《小業主戰線》，《日落下的彩虹》講述7個發生在彩虹邨故事，Stanley與戲劇導師張錦程演父子，跟ERROE的肥仔是好友，Fatboy與強尼、周家怡飾演三兄妹，Day(許軼)則演唐詩詠和潘燦良女兒，他表示很開心跟眾多前輩合作。



簡君晋執導《IT狗2.0》，《IT狗》原班人馬淩文龍、陳漢娜(Hanna)、陳湛文、岑珈其、Stanley、Lokman和陳瑞輝(Frankie)上陣，演葉念信的淩文龍指角色將會繼續在不同界別被鬧爆，他與蒙玲的一段情，Hanna形容：「昇華咗好多」。而「男B」陳湛文則自爆與「女B」余逸思有「突破性發展」，將發展唔止兩個人的「多角戀」。「星之子」Lokman 就表示不玩理論玩科技，將大台理論發揚光大，「原來玩下概念、理論都幾過癮，咁我咪全力玩囉，玩到其他角色都奈我唔何，幾大發揮㗎，都去得幾盡！」至於拜神當日的蛋撻頭造型，他笑指商業秘密﹐暫不劇透。劇中還有張錦霞演PayPayEgg新CEO。Frankie演Never繼續寫程式，但今次開始與他人合作，在處理人際關係上遇挫折，更要面對haters。他受訪時指Never有開始有情緒，「本來佢對外界嘅嘢係唔識反應，可以睇下Never俾人迫成點樣，會有啲情緒激烈，大個仔喇Never！」