ViuTV巡禮2026｜陳卓賢新傷舊患憂影響跳唱 柳應廷爆瘡化身「星之子」(有片)

MIRROR出席《ViuTV 2026 節目巡禮》，受訪時互動十足，發放笑彈。(吳康琦攝)

MIRROR昨日(27日)齊人出席《ViuTV 2026 節目巡禮》，預告隨著ViuTV明年踏入10周年，將推出一個全台藝人參與，集音樂，綜藝，資訊娛樂於一身的大型綜藝節目《Viuriety》，星期一至五每晚不同主題帶給全港市民不同的歡樂。12子在活動後受訪分享近況，今年他們分隊拍攝3個小組團綜，問到明年可有合體團綜節目時，AK江𤒹生笑言，「其實我哋都未知，（想唔想？)梗係想，fans都想，因為大家做完演唱會，視帝拍完劇，都係做幾款嘢，所以係會有做綜藝。」他直言最想吃喝玩樂豪華團，Lokman笑言，「早午晚三餐就包，七仔就唔包，即係6蚊都要自己俾。」Tiger爆出一句，「你唔係咁同公司計呀！」眾兄弟聞言，立即將公司的貼紙都貼在Tiger身上，接著Tiger和AK又靜俏俏將貼紙貼在Frankie的帽上，非常頑皮。

Anson Lo請客助師弟減壓 盧瀚霆(Anson Lo)早前帶《造星6》師弟到韓國NBC頻道的《Show Champion》表演，他坦言，「我諗人生都未必有下次，學咗好多嘢，原來一下子要追哂好多部carmara，好專業。」他表示師弟們都好緊張，「第一次排練時聽工作人員講佢哋好驚，好緊張。買下嘢飲，援和氣氛破下冰。」 柳應延(Jer)昨日以紥辮造型現身，臉上印有星星圖案，他直言，「生咗啦暗瘡，唔好提喇。『星之子』襯番Lokman套劇。」Anson Lo爆料：「佢話好trendy，有星星同心揀，佢揀咗星星。」Stanley笑言「造星」支持《造星6》。熱愛足球的Jer亦忙裡偷閒，日前為所屬足球隊「FC3」出賽，「風之子」快速扭波，「練腳，跑下步，強身健體，我會保護好自己。」Jer出戰上半場，助攻馬志威為球隊先開紀錄，球隊最後射12碼捧盃。談到前日他突發開live直播與許廷鏗busking，他表示，「得閒唱下歌，分享下感受，有得唱歌就開心。」

運動員後遺症 陳卓賢將於11月8日在西九的爵士音樂節演出，他表示除了演唱經典爵士樂曲，亦會改編自家作品成Jazz風格。談到在MIRROR七周年fans meeting的閃避球賽，似乎不太願意與AK同隊(白隊)，Ian解釋：「唔係因為入咗白隊，因為我本身受傷，有啲嚴重，所以呢個時候做呢件事有啲擔心。」他表示現已接受治療，笑言與Anson Lo交換位置轉做秘書，AK就形容：「Anson Lo係閃避球黑帶。」被認為是主攻擔當的Alton則笑言，別太認真，just for fun。 問到受傷原因，Ian表示：「新傷加舊患，以前受訓時，肌肉夠力去support就會好啲，依家少咗訓練，突然間要跳舞或拍特別動作，就會整親，係積累落嚟。」他坦言剛才表演跳唱觸及傷患，「都幾痛，所以用唔到太多力，要就住就住。（長期病患？）運動係咁樣啦。」11月28日將參演《MAMA 音樂頒獎禮2025》，Ian希望盡快處理，不想影響工作。