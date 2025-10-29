ViuTV巡禮2026｜ERROR七周年活動193嘆被抄橋？ Dee哥睇試當真告別live眼濕濕

ERROR四子齊人出席《ViuTV 2026 節目巡禮》。(吳康琦攝)

ERROR四子日前(27日)齊人出席《ViuTV 2026 節目巡禮》，並擔任巡禮的揭幕司儀，隊長梁業(肥仔)、副隊長何啟華(Dee歌) 、郭嘉駿(193)和吳保錡，將道歉大會變成多謝公司大會，保錡一句：「對唔住，多謝。」玩味十足。ERROR作為ViuTV綜藝節目之冠，更在台上公然搲撈，貫徹ERROR本色。

ERROR今年12月成軍七周年，他們表示已著手籌備fans meeting，193笑言：「我哋有創意嗰啲已經俾人抄咗！(例如？)去迪士尼、打波啦，我哋打過保齡球，諗緊啲唔撞橋嘅items。」巡禮中未有預告ERROR團綜，四子就大派定心丸，劇透現已籌備中，將於明年初開始拍攝，有部分內容會出埠取景，193笑言，「我哋好鍾意出trip，喺香港拍唔到嘢，要去外國先有靈感，所以差唔多每個節目都去外國，可以搲公司budget食好嘢，外國有專車，連行都唔使行。」Dee哥續道：「一離開香港可以唔俾錢，所以成日都想離開。」

節目巡禮中預告，明年將會推出6大綜藝節目，包括由Mike導主理的戀愛真人騷節目《戀愛等高線》，紀錄11位單身男女沿著秘魯和厄瓜多爾的山脈徒步旅行的真實情感；離巢TVB的陳凱琳將聯同新手媽媽連詩雅和強尼主持《孩子你怎樣長大》，探索不同國家小朋友成長生活；《足球女將2》和介紹世界各地有趣婚嫁習俗的《大龍鳳》；193與李駿傑(Jeremy)、蘇雅琳(Ivy So)、雷濠權(Jason Loi)、吳肇軒和吳冰參與的新遊戲綜藝《骰界》，193擺明車馬茅招盡出，「呢啲基本啦，但其他人唔覺得，所以嬲。」他又大爆節目有5位數現金獎，本有機會爭大奪的肥仔卻臨時甩底，保錡和Dee哥聞言大嘆七年以來，最多只贏過800蚊利是。