ViuTV明年新劇晒冷 Ian惡補溜冰棄用替身演《冰上火花》

ViuTV今日在九龍灣匯星Star Hall舉辦節目發布會《ViuTV 2023》，公布明年多個全新節目，取代魯庭暉成為Viu現任總經理的資深廣告人鍾廣德(Clement)亦有出席，活動由強尼、陳安立、駱振偉、練美娟、陳俞希、李昭南、沈殷怡、鄭伊琪主持，更安排多位藝人晒冷撐場，包括MIRROR、ERROR、P1X3L、ToNick、姜皓文、張慧儀、談善言、王頌茵、黃奕晨、柯煒林、林愷鈴、黃正宜(阿正)、魏浚笙、徐浩昌、劉沛蘅、蘇雅琳(Ivy)、BabyJohn(蔡瀚億)、李敏、陳子豐、邱彥筒(Marf)、葛綽瑤(Yoyo)、何洛瑤(Sica)、許寶恆(Alice)、鍾卓穎(Ash)、楊安妮(Winwin)、溫湯馬仕(Thomas)、張右雨、蔡寶欣、蔡宛珊、岑樂怡等等，記者會約下午3時半正式開始， 吉祥物Sound Bear與嘅Sound Choice(生菜)首先出場，之後Yoyo、Alice、Sica、Winwin、Ash 幾位小花跳唱揭開序幕。

之後，大會先公布由黃智揚(Yellow)執導新劇《大誠實家》安排在賀歲檔播出，陣容包括蔡瀚億、何啟華、Alton、Asha、李敏，是以《二月廿九》、《教束》班底掛帥，另一加入驚悚元素的青春劇《那年盛夏我們綻放如花》，由陳健朗擔任導演，演員駱振偉、George、Marco、Marf、Yoyo齊齊登場，接住Phoebus以個人姿態唱出歌曲 《Close Friend》，並與隊友唱出P1x3L載歌載舞。接着有Mike導炮製全八集新劇《殺手廢J》，演員有陳湛文、楊偉倫，由沈殷怡介紹Mike導出場。COLLAR成員Ivy So首次演戲，參演趙善恆、駱志康新劇《和解在後》，Ivy演非黑即白的角色，拍檔Sica會跟主角兼導演恆仔去日本取景，同劇還有谷德昭、岑珈琪、梁祖堯、柯煒林、顧定軒。另一矚目原創劇還有ERROR夥拍姜皓文、宣萱、張慧儀的《極度俏郎君》， 首度公開逾1分鐘預告片，但宣萱未有出席活動。

甄柏榮導演的冰上曲棍球劇集《冰上火花》，由Ian、AK、Lokman、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴合演，被譽為是港版《冰之驕子》。原來幾位主角幾乎全部也不懂溜冰，Ian表示角色頗複雜，但近期主力在運動上多於揣摩角色，因為不想用替身拍攝，Lokman就形容自己角色好寸，柯煒林就談到自己在練習時撞傷額頭縫了多針，而AK就話雖然沒有受傷，但卻弄至腳上長了三個水泡。AK之後又與Tiger亮相宣傳《打天下2》。

綜藝節目方面，有陳立安、蘇皓兒的《踩單車》、 浩南的《日本你真識食》、Serrini主持《條女飲到不列顛》、保錡的《究食守獵王》、193節目《Fashion killer》，而真人騷則有《婚前試行為》、《ViuTv選美男》，當然唔少得王牌節目《膠戰S3》 ，可惜今日卻六缺一，六膠獨欠岑珈其未能到場，Edan、Jeffrey、阿正、Hilary、肥腸就齊齊合唱主題曲《膠on!》。去到尾聲，ERROR唱出《愛情值日生》，四子唱完歌之後輪到MIRROR壓軸登場，唱出《Innerspace》。