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娛樂
2023-10-11 17:17:39

ViuTV節目巡禮｜《全民造星V》囝囝簽約完整名單出爐 Kakit家杰Owen賴天恩單飛搏機會

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《造星V》三甲香胤宅(Lyman)、黃家灝(KC)、陳鎮亨(亨仔)落實簽約ViuTV。

ViuTV將於本周五(13)舉辦節目發布會，當日出席的除了有MIRRORERRORCOLLARP1X3L外，還有《全民造星V》已簽約的囝囝現身，並會在台上表現及預告他們將會孭飛的節目。另外，許寶恆(Alice)與緋聞男友吳啟洋(Phoebus)亦於當日雙雙現身。

鄧家杰賴天恩不在名單上

根據ViuTV向傳媒發布的名單見到，除了《造星V》三甲香胤宅(Lyman)、黃家灝(KC)、陳鎮亨(亨仔)，還有王希晉、田曜誠(Tsoul)、卓金樂(Kim)、王鋒、羅子熙(Hei)、劉瑞威(Meow)、林昆樂(Stick)、黃泓祖(Taco)、何居倬(Adams)及陳樂庭。Lyman昨日已從美國抵港，為本周五的發布會準備。至於人氣很高的賴天(Owen)及鄧家杰(Kakit)則未見在名單之上，相信他們寧願向外闖尋求更多機會及可能性。

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Nathan(後排右一)曾獲花姐公開力撐，但未獲簽約機會。

Lyman已從美國返港。

瘋傳去AIRSIDE造勢係流料

年僅20歲的Kakit ，在造星比賽後深得客戶歡迎，單飛出席商場活動，又孖尹光做活動，最近Kakit 與已簽約的Adams及亨仔齊齊出席化妝品牌活動，人氣絕不遜於其餘兩位。另外，外間瘋傳多位《造星V》囝囝的加盟活動是於本周五在啟德新開商場AIRSIDE舉行，惟事實是他們是到九展出席節目巡禮。

Kakit日前與已簽約的Adams及亨仔齊齊出席品牌活動。

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