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娛樂
2023-04-27 19:35:57

ViuTV節目巡禮｜COLLAR各自有騷孭飛 37歲芯駖同40歲JJ賈曉晨鬥靚

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COLLAR5位成員今日出席《ViuTV 年中無休2023節目發布會》。

ViuTV今日(26日)於九展舉行《ViuTV年中無休2023節目發布會》，MIRROR的陳卓賢(Ian)AK𤒹生、謝安琪、COLLARDayCandyIvy SoSumlingGao等均有出席。就連久未露面的JJ賈曉晨也回歸香港電視箱，今日亦有出席ViuTV的發布會。

《撞名撞城遊一番》以及《韓國留學Day Day晴》主持分享拍攝點滴。

正當有fansViuTVCOLLAR投閒置散之際，今日大會公布多位成員將有不同新搞作，當中包括DayCandy早前到韓國拍攝的節目《韓國留留Day Day晴》，二人在活動上表示，她們到韓國做交流生，大讚節目充滿教育意義，並回憶起以前讀書時一齊做功課，又認識了不少新朋友。

《飛黃騰達》一眾演員自我介紹。

芯駖與謝安琪、陳靜及JJ一齊拍攝《法與情》。

Ivy So、吳啟洋(Phoebus)歐鎮灝(George)、陳安立及黎展峯一齊亮相，介紹他們參與演出的《飛黃騰達》。另外有份拍劇的還有阿Gao，她與師兄AKIan及林愷鈴宣傳《冰上火花》。

芯駖則與謝安琪、陳靜(Dada)JJ一齊拍攝《法與情》，四女之中，以34DaDa最年輕，之後是37歲芯駖，40JJ46歲謝安琪。她們在宣傳活動上的打扮亦各有特式，DaDa是最性感的一位，以deep V露腰西裝上陣，並大晒白滑美腿，芯駖就以露肩裝上陣，JJ則穿上薄紗長裙，隱約騷出美腿，最密實的是謝安琪。

《冰上火花》

四位美女的打扮，以謝安琪最保守。

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