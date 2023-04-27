ViuTV節目巡禮｜COLLAR各自有騷孭飛 37歲芯駖同40歲JJ賈曉晨鬥靚

ViuTV今日(26日)於九展舉行《ViuTV年中無休2023節目發布會》，MIRROR的陳卓賢(Ian)及AK江𤒹生、謝安琪、COLLAR的Day、Candy、Ivy So、Sumling、Gao等均有出席。就連久未露面的JJ賈曉晨也回歸香港電視箱，今日亦有出席ViuTV的發布會。

正當有fans指ViuTV把COLLAR投閒置散之際，今日大會公布多位成員將有不同新搞作，當中包括Day與Candy早前到韓國拍攝的節目《韓國留留Day Day晴》，二人在活動上表示，她們到韓國做交流生，大讚節目充滿教育意義，並回憶起以前讀書時一齊做功課，又認識了不少新朋友。

Ivy So、吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)、陳安立及黎展峯一齊亮相，介紹他們參與演出的《飛黃騰達》。另外有份拍劇的還有阿Gao，她與師兄AK、Ian及林愷鈴宣傳《冰上火花》。

芯駖則與謝安琪、陳靜(Dada)及JJ一齊拍攝《法與情》，四女之中，以34歲DaDa最年輕，之後是37歲芯駖，40歲JJ及46歲謝安琪。她們在宣傳活動上的打扮亦各有特式，DaDa是最性感的一位，以deep V露腰西裝上陣，並大晒白滑美腿，芯駖就以露肩裝上陣，JJ則穿上薄紗長裙，隱約騷出美腿，最密實的是謝安琪。