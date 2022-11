ViuTV今日在九龍灣匯星Star Hall舉辦節目發布會《ViuTV 2023》,P1X3L出席,Phoebus(吳啟洋)獻唱solo《Close Friend》後,與另兩位隊友演唱團歌《This Is How We Roll》。此歌原本有同門師姐Jace(陳凱詠)合唱,但Jace因唱片公司的合約問題未有現身表演,三子表示一向支持Jace,George(歐鎮灝)坦言感失落,「講真一定有,因為很少有機會與師姐一起表演這歌。」Phoebus補充說:「因為我們只公開表演過一次。」3子表示惟有希望將來開音樂會,有機會請她出席合唱。