ViuTV節目巡禮｜Phoebus孖Alice一同站台 Ash做電燈膽隔開緋聞男女 

P1X3L聯同Alice、Yoyo、Sica、WinWin及Ash亮相《ViuTV 2024》節目發布會。

ViuTV今日（13 日）舉辦《ViuTV 2024》節目發布會，向傳媒朋友及廣告客戶預告來年的劇集及節目，由陳俞希、陳安立、黃奕晨、練美娟及蔡宛珊擔任大會司儀。

發布會安排旗下藝人傾力演出，包括MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L及 《全民造星V》新星，又公布公司再添超萌新成「員生氣Sound Hey」誕生，安排生Bear、生氣Sound Hey、生菜齊齊登場，而後就由COLLAR打頭陣，獻唱《Speak Love》。