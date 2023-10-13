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娛樂
2023-10-13 17:20:57

ViuTV節目巡禮｜Phoebus孖Alice一同站台 Ash做電燈膽隔開緋聞男女 

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ViuTV節目巡禮｜Phoebus孖Alice一同站台 Ash做電燈膽隔開緋聞男女 

P1X3L聯同Alice、Yoyo、Sica、WinWin及Ash亮相《ViuTV 2024》節目發布會。

ViuTV今日（13 日）舉辦《ViuTV 2024》節目發布會，向傳媒朋友及廣告客戶預告來年的劇集及節目，由陳俞希、陳安立、黃奕晨、練美娟及蔡宛珊擔任大會司儀。

發布會安排旗下藝人傾力演出，包括MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L及 《全民造星V》新星，又公布公司再添超萌新成「員生氣Sound Hey」誕生，安排生Bear、生氣Sound Hey、生菜齊齊登場，而後就由COLLAR打頭陣，獻唱《Speak Love》。

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Phoebus與Alice再度同場，緋聞男女由Ash隔開。 Phoebus與Alice再度同場，緋聞男女由Ash隔開。 P1X3L為活動載歌載舞，三子站台跳唱新歌《BOMB》。 P1X3L為活動載歌載舞，三子站台跳唱新歌《BOMB》。 P1X3L為活動載歌載舞，三子站台跳唱新歌《BOMB》。

Phoebus拍新劇

至於P1X3L亦有為活動載歌載舞，三子除了站台跳唱新歌《BOMB》之外，更介紹《P1X3L 5G上台計劃》後會推出《P1x3L5G八星賀歲》P1X3L聯同許寶恆（Alice）、葛綽瑶（Yoyo）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（WinWin）及鍾卓穎（Ash）齊人亮相，當中鬧出緋聞的吳啟洋（Phoebus）與Alice再度同場，八人一字排開時，並由鍾卓穎（Ash）充當電燈膽隔開緋聞男女。

另外，Phoebus亦有份演出明年七套重頭劇之一《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》，故事始於瑪嘉烈和大衛的關係結束後，二人各自與他人展開新一章，飾演大衛的陳湛文跟拍檔拆解劇中錯綜複雜的關係。

發布會安排生Bear、生氣Sound Hey、生菜齊齊登場。 Phoebus有份演出明年新劇《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》。 COLLAR打頭陣獻唱《Speak Love》。 COLLAR打頭陣獻唱《Speak Love》。 COLLAR打頭陣獻唱《Speak Love》。 COLLAR打頭陣獻唱《Speak Love》。 COLLAR打頭陣獻唱《Speak Love》。
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