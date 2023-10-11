ViuTV節目巡禮2024｜《全民造星V》囝囝簽約完整名單出爐 Kakit家杰Owen賴天恩單飛搏機會

ViuTV將於本周五(13日)舉辦節目發布會，當日出席的除了有MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L外，還有《全民造星V》已簽約的囝囝現身，並會在台上表現及預告他們將會孭飛的節目。另外，許寶恆(Alice)與緋聞男友吳啟洋(Phoebus)亦於當日雙雙現身。

鄧家杰 賴天 恩不在名單上

根據ViuTV向傳媒發布的名單見到，除了《造星V》三甲香胤宅(Lyman)、黃家灝(KC)、陳鎮亨(亨仔)，還有王希晉、田曜誠(Tsoul)、卓金樂(Kim)、王鋒、羅子熙(Hei)、劉瑞威(Meow)、林昆樂(Stick)、黃泓祖(Taco)、何居倬(Adams)及陳樂庭。Lyman昨日已從美國抵港，為本周五的發布會準備。至於人氣很高的賴天恩(Owen)及鄧家杰(Kakit)則未見在名單之上，相信他們寧願向外闖尋求更多機會及可能性。