ViuTV節目巡禮2024｜與姜濤拍港版《無用的謊言》 Stanley邱士縉因開騷冇得去康城

姜濤和邱士縉(Stanley)今日出席《ViuTV年中無休 2024節目發布會》，二人參與拍攝港版《無用的謊言》，葛綽瑤在劇中扮演姜濤的女友，而飾演探員的Stanley則是她的前度。Stanely表示要跟扮作曲家的姜濤爭女，姜濤在活動中笑謂要由女方作最終抉擇，他稱現實中有作曲，但因為太過難聽不敢拿出來。
姜濤受訪時稱角色需要玩樂器，於是專登去學一些技巧，笑謂角色有六成跟自己相似，因為都是戴口罩，跟角色的生活也是差不多不敢外出。Stanely透露角色是一個痴心情長劍的刑警，因為一些原因跟葛綽瑤分開，之後想力追回對方，笑謂自己不太夠姜濤「抽」。他透露今次不用除衫，這些任務都是交給男主角，但很開心可以拍動作片，在旁的姜濤即稱自己是「男二」，又謂不會加額外的東西。
由於葛綽瑤在劇中與姜濤有感情線，再度扮演他的女友，姜濤表示不太擔心，因為之前已經合作過，大讚對方是一位好演員。Stanley稱fans會懂得分辨，並稱劇中的並不是姜濤本人。
開騷與康城撞期
Stanley有份參與拍攝的《Deja Vu》重現《無間道》一些場口，他表示非常榮幸，因為可以向香港警匪片致敬。他稱原本可以到康城出席播映活動，奈何撞正自己開騷。
出席品牌與巨星見面
他又談到出席品牌活動時，遇見美國樂壇天后Rihanna並跟她合照兼攬攬，他表示非常開心，見到對方時整個人都震晒。他稱在活動上也有跟韓團Seventeen成員JUN交談，他指對方非常好人，更主動跟他交換聯絡方法。他表示對方因為是深圳人關係，所以跟他談得很投契，他亦有向對方取經，如何可以跳舞齊些，JUN也很樂意跟他分享。