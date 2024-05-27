ViuTV節目巡禮2024｜鄧麗欣任港版《Got Talent》評判 陳嘉寶盼小朋友明年參賽

鄧麗欣(Stephy)、陳嘉寶和葛綽瑤等今日出席《ViuTV年中無休2024節目發布會》，她們將會在新綜藝節目《Hong Kong's Got Talent》合作，此乃《Britain's Got Talent》授權香港拍攝，陳嘉寶成為香港區首位廣東話主持，活動亦播出參加者的表演活動，當中不乏小朋友參與，年紀最小只有6歲。Stephy在節目擔任評審，她表示自己一直是這個節目的fans，也很期待可以拍攝香港版，如今成事，非常興奮。

Stephy受訪時稱香港有很多有才華的人，一直希望可以有《Got Talent》香港版，「參賽者啲故事都好好睇，佢哋有好多故仔可以分享，好開心有香港版！」她稱因為知道有很多參加者，預了需要長時間錄影。

小朋友未夠秤參與

陳嘉寶自言也是該節目的fans，美國版主持Tyra Banks是她的偶像，她自覺成為香港版的主持，有種任重道遠的感覺，自己會好好注意咬字，提醒自己再清晰一點。她笑謂會向娛樂圈的金牌MC取經。問到小朋友可會參加，她稱小朋友未夠秤，希望下年可以參與。

問到Stephy的評分準則，她表示難以一概而論，最重要是可以感動到她，靚仔也不是主要評分的一環。她稱自己看節目時，有時也會忍不住哭，所以就算表演不太好，但能夠感動到她便最好。