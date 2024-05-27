ViuTV節目巡禮2024｜黃心美回巢孖陳俞希《造星》後再合作 不擔心負評 拒再談黃心穎(有片)

ViuTV今日於奧海城舉行《ViuTV年中無休2024節目發布會》，在真人騷節目方面，下半年將推出由陳俞希(Hailey)﹅黃心美(Scarlett)﹅劉明軒和孫慧雪主持的熟女選美節目《美麗四十路》、黃賢誌主持的男男戀愛配對節目《Boyscation Too》，以及謝君豪和袁富華等擔任評審的演員選拔實況節目《選角》。
Hailey和Scarlett繼6年前的《全民造星》後再合作做主持，今日姜濤和Stanley亦同場，當年已是「生粉」(AK江𤒹生fans)的黃心美表示，有跟Stanley打招呼，「佢話我好瘦，其實佢才變得很瘦，不過今朝在化妝間見到Edan，我們擁抱了一下，我叫佢幫我問候AK，佢話我仍很專一。」兩人都身形瘦削，笑言合拼都不及Stanley的胸肌豐厚。
一口答應回巢
Scarlett相隔6年重返ViuTV，她表示一口答應擔任主持，「當時爸爸離世，我長期右手手肘都是鼻涕和眼淚，需要一些東西令自己分心，因為太傷心又好多事要處理。」她透露接到邀請後，等了一整個晚上仍未收到節目資料，一度以為是被邀請參選而不是擔任主持，問到可會參選？她斷言表示，「當然不會參選，但可以做主持。」問到可擔心網民負評？她表示已有心理準備，面對網民評論。Hailey就率先表態願意擔任Scarlett的後盾，表示4位主持一切承擔，「參賽者好正，有些已生了幾個孩子仍保持得超級好，我們也自愧不如。」她相信焦點會放在參賽者身上。
拒談黃心穎：唔想佢連呼吸都有錯
問到胞妹黃心穎知道她擔任主持，可有互相鼓勵？Scarlett就認真表示：「其實我在爸爸走了後，曾接受一個詳盡專訪，我已講了想講的，所有都表達了，我以後都不會再回答任何關於我妹妹的事，就算記者訪問也好，不想再答，我要move on，也希望大家move on，我知她做錯了，但我不想你們再這樣對待她，好似以後呼吸都錯。」問到可會拍劇或主持其他節目，她就表示做完這個節目才算。談到其前度男友馬桂烽與吳家忻(Kayan9896)拍拖，她表示衷心送上祝福，「愛情這件事，有沒有都可以。」