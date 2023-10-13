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娛樂
2023-10-13 23:12:04

ViuTV節目巡禮2024｜COLLAR年底再出團歌 芯駖關心Day愛貓遭成員詐型

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COLLAR首次公開演唱《Speak Love》。

COLLAR現身ViuTV節目巡禮，以《Speak Love》炒熱氣氛，盡展青春活力。她們事後表示練習的時間很短，邱彥筒(Marf)自爆有出錯，許軼(Day)就指Marf最後沒有放低手。

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Gao+Candy有劇推出

沈貞巧(Gao)及王家晴(Candy)有份參演劇集《出租大叔》及《無人之境》。Gao在《出租大叔》扮演強尼的女兒，Candy在《無人之境》扮演幼稚園老師，她說︰「有些劇情要對著幼稚園的小朋友，因為本身和他們已經是朋友，混熟了，因此他們不會很安靜，我就要當一個老師著他們冷靜點。」

盼到美國表演COLLAR歌曲

Marf表示不心急拍劇，現想專注團的工作，希望明年有時間拍戲。提到她12月初將到紐約出席音樂活動，她表示有很多東西都未決定，自己很想唱新歌，如可以的話屆時可以表演唱團歌。至於何時到COLLAR開騷，她們表示明年應該有消息，年尾會再推出多一首團歌。

芯駖無視抨擊

提到芯駖被抨擊，要Day的貓貓帳戶回應，她表示沒有特別留意，自己都是注重工作，更呼籲大家要follow一眾成員寵物的帳戶。其後，眾人表示芯駖沒到她們的寵物帳號留言而詐型，芯駖續稱回家之後，會逐一留言，非常搞笑。問到有沒有跟So Ching聯絡，她們表示一直有留意住對方的動態，間中亦有訊息來往。

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