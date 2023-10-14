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娛樂
2023-10-14 16:43:34

ViuTV節目巡禮2024｜Phoebus吳啟洋與Alice再合作冇避忌 Marco被隊友拒咀咀(附訪問片)

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P1X3L出席《ViuTV 2024》節目發布會，3子跳唱新歌《BOMB》。(羅錦鴻攝)

P1X3L出席《ViuTV 2024》節目發布會，3子跳唱新歌《BOMB》。(羅錦鴻攝)

男團P1X3L昨日(13)席《ViuTV 2024》節目發布會，3跳唱新歌《BOMB》。由於綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》反應理想，將加碼往澳門拍P1x3L5G八星賀歲》，吳啟洋(Phoebus)與許寶恆(Alice)自傳出緋聞後首度同台，談到再次合作可會避忌或尷尬？他表示在台上亦有跟對方交談，不介意再次合作，「去澳門唔避忌 ，我哋8個人字排開咁行 。」

Marco(葉振弘)對於因未破處被George(歐鎮灝)賜封「佛身」，大表不滿，「呢啲嘢自己講就算啦，講出嚟仲咩？」他笑言，希望大家關注他的作品，問到可會推出「佛身」主題歌曲，George笑言可以「喃嘸腔」唱我要脫單，Phoebus就笑言P1X3L可以「和尚組合」出歌。

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Phoebus表示再與許寶恆(Alice)合作冇避忌。(羅錦鴻攝) P1X3L出席《ViuTV 2024》節目發布會，3子跳唱新歌《BOMB》。(羅錦鴻攝) P1X3L出席《ViuTV 2024》節目發布會，3子跳唱新歌《BOMB》。(羅錦鴻攝) Phoebus在來年重頭劇《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》中，有男男感情線。(羅錦鴻攝) Phoebus自言與Alice同場不尷尬。(羅錦鴻攝)

Phoebus閉眼咀盧鎮業

PhoebusViuTV明年七套重頭劇之一《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》中，與盧鎮業(小野)有男男咀戲，他直言第一次咀男生，全程閉眼進行，幸好拍一、兩take，導演已收貨。Marco就大感好奇，追問觸感如何，又問鍚咗幾耐，弄得Phoebus哭笑不得。當被問到想同GeorgePhoebus拍咀戲，兩位隊友即時落閘，George更笑言「仲想出歌同做嘢，唔好搞呢啲」。

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