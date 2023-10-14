ViuTV節目巡禮2024｜Phoebus吳啟洋與Alice再合作冇避忌 Marco被隊友拒咀咀(附訪問片)

男團P1X3L昨日(13日)出席《ViuTV 2024》節目發布會，3子跳唱新歌《BOMB》。由於綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》反應理想，將加碼往澳門拍《P1x3L5G八星賀歲》，吳啟洋(Phoebus)與許寶恆(Alice)自傳出緋聞後首度同台，談到再次合作可會避忌或尷尬？他表示在台上亦有跟對方交談，不介意再次合作，「去澳門唔避忌 ，我哋8個人字排開咁行 。」

Marco(葉振弘)對於因未破處被George(歐鎮灝)賜封「佛身」，大表不滿，「呢啲嘢自己講就算啦，講出嚟仲咩？」他笑言，希望大家關注他的作品，問到可會推出「佛身」主題歌曲，George笑言可以「喃嘸腔」唱我要脫單，Phoebus就笑言P1X3L可以「和尚組合」出歌。