ViuTV節目巡禮2025｜《全民造星VI》明年歸來 蒙嘉慧親揭留福岡原因

蒙嘉慧對上一次幕前演出已經是2019年，今次亮相是為了宣傳她有份主持的《呢度住吓 嗰度住吓》。(林俊源攝)

ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，明年ViuTV將會推出八套劇集及多個綜藝節目，包括有有姜濤、邱士縉、葛綽瑤及郭嘉駿等主演的《無用的謊言》、黃浩然和周家怡主演的《翻盤下半場》、石修與劉江、張雷及陳湛文等主演的《老是常出現》、王智德(Alton)和麥沛東等主演的《社畜再培訓先導計劃》、邱彥筒與許軼主演的《哪一天我們會紅》、呂爵安、廖子妤等主演的《光明大押》、黃德斌和余香凝、陳瑞輝及邱傲然等主演的《麻甩媽咪》，以及由杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製的《三命》。

黃浩然與石修同時首次接拍ViuTV劇集，而Alton則首度在劇集擔任男一。翻看資料顯示，《三命》由陳國邦、周秀娜、林愷鈴、袁富華、胡子彤、何啟華、張錦程、陸駿光、張文傑等主演，本身是《ViuTV2022節目巡禮》推薦的劇集之一。