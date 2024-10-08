ViuTV節目巡禮2025｜《全民造星VI》明年歸來 蒙嘉慧親揭留福岡原因

ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，明年ViuTV將會推出八套劇集及多個綜藝節目，包括有有姜濤、邱士縉、葛綽瑤及郭嘉駿等主演的《無用的謊言》、黃浩然和周家怡主演的《翻盤下半場》、石修與劉江、張雷及陳湛文等主演的《老是常出現》、王智德(Alton)和麥沛東等主演的《社畜再培訓先導計劃》、邱彥筒與許軼主演的《哪一天我們會紅》、呂爵安、廖子妤等主演的《光明大押》、黃德斌和余香凝、陳瑞輝及邱傲然等主演的《麻甩媽咪》，以及由杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製的《三命》。
黃浩然與石修同時首次接拍ViuTV劇集，而Alton則首度在劇集擔任男一。翻看資料顯示，《三命》由陳國邦、周秀娜、林愷鈴、袁富華、胡子彤、何啟華、張錦程、陸駿光、張文傑等主演，本身是《ViuTV2022節目巡禮》推薦的劇集之一。
謝君豪策劃《選角》揀演員
綜藝方面，有MIRROR廚藝比拼節目《MIRROR Chef》、紀錄ERROR尋找音樂創作靈感的《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》、P1X3L再與5G推出《P1X3L 5G上台計劃》、《膠戰》。另外，再次推出多個真人騷，包括《全民造星VI》、《女子足球》及《選角》，當中《選角》由謝君豪負責策劃，以培育年輕演員為主。
蒙嘉慧現身ViuTV
旅遊節目《呢度住吓 嗰度住吓》請來蒙嘉慧主持，她聯同吳保琦及陳海寧現身介紹節目。由於蒙嘉慧近年幕前工作不多，因此今次有份參與節目拍攝，令不少人期待。從節目預告片見到有介紹蒙嘉慧在福岡的生活，她在活動中表示自己最想學日文，最好學習方法是在當地居住，選擇福岡的原因是因為近機場。
保琦及陳海寧就多謝蒙嘉慧在今次拍攝中車出車入，又借不少衣服給他們保暖。保錡更不忘說︰「我今次真係好開心，因為我細細個就睇你套《流氓師表》，見到你真人發現同當時係一樣！」蒙嘉慧就笑謂「得啦！」她在完騷後便離開，未有接受記者訪問。