ViuTV節目巡禮2025｜Lyman香胤宅不覺被藐為KC解畫 女友Win Win：佢唔會冇禮貌(有片)

Viu TV今日於會展舉行《ViuTV 2025節目巡禮》，由《造星V》出身的ROVER獻唱《男孩子不要流淚》打頭陣，同屆冠軍香胤宅(Lyman)、王鋒、陳樂庭、何居倬(Adams)和黃泓祖(Taco)等都有現身表演，惟KC(黃家灝)和Tsoul(田曜誠)缺席，Lyman解釋，Tsoul昨晚(7日)綵排受傷至今日缺席，至於KC是否因早前在西九活動上藐爆Anson Lo而被雪藏，Lyman和Rover就估計對方因事未能出席，當日同場的Lyman就不覺被KC藐。KC女友Win Win(楊安妮)則表示因忙於拍綜藝，久未跟KC聯絡，「佢唔會無禮貌嘅，好似平時都係咁。」

ROVER在活動上首次公開演唱新團歌金，Jason Loi大爆四子非常緊張，希晉和亨仔更是手震又腳震，隊長阿Kim笑言自己有近視，看不清台下觀眾，故相對較淡定。當問到KC是否因「藐人」被雪藏時，Lyman自言不覺被藐，「佢心情OK，其實冇乜特別，啱啱鏡頭捕捉到。」而跟Tsoul和KC份屬好友的亨仔則補充，「可能KC在台上好似同我哋玩一樣，我哋平日一齊出show好緊張，畫面上可能都係咁，我相信並無惡意。」作為好友，他也有關心KC，「坦白講我都有同佢傾，我哋了解過，因為佢哋都相識，跳舞咁多年，就好似同我哋平時相處，令畫面變成咁唔係太好。」Lyman則透露來年將會拍劇，故近期要勤練廣東話。