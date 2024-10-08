熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-10-08 23:44:33

ViuTV節目巡禮2025｜Lyman香胤宅不覺被藐為KC解畫 女友Win Win：佢唔會冇禮貌(有片)

分享：
Lyman和ROVER首次出席《ViuTV 2025節目巡禮》。

Lyman和ROVER首次出席ViuTV節目巡禮及表演。(林俊源攝)

adblk5

Viu TV今日於會展舉行《ViuTV 2025節目巡禮》，由《造星V》出身的ROVER獻唱《男孩子不要流淚》打頭陣，同屆冠軍香胤宅(Lyman)、王鋒、陳樂庭、何居倬(Adams)和黃泓祖(Taco)等都有現身表演，惟KC(黃家灝)Tsoul(田曜誠)缺席，Lyman解釋，Tsoul昨晚(7)綵排受傷至今日缺席，至於KC是否因早前在西九活動上藐爆Anson Lo而被雪藏，LymanRover就估計對方因事未能出席，當日同場的Lyman就不覺被KC藐。KC女友Win Win(楊安妮)則表示因忙於拍綜藝，久未跟KC聯絡，「佢唔會無禮貌嘅，好似平時都係咁。」

ROVER首次出席《ViuTV 2025節目巡禮》，打頭陣獻唱新歌《男孩子不要流淚》。(林俊源攝) ROVER首次出席《ViuTV 2025節目巡禮》，打頭陣獻唱新歌《男孩子不要流淚》。(林俊源攝) ROVER首次出席《ViuTV 2025節目巡禮》，打頭陣獻唱新歌《男孩子不要流淚》，希晉和Jason大表緊張。(林俊源攝) Lyman為《ViuTV 2025節目巡禮》表演。(林俊源攝) Lyman為《ViuTV 2025節目巡禮》表演。(林俊源攝) Lyman為《ViuTV 2025節目巡禮》表演。(林俊源攝) Lyman為《ViuTV 2025節目巡禮》表演。(林俊源攝) 王鋒為《ViuTV 2025節目巡禮》表演。(林俊源攝) Stick為《ViuTV 2025節目巡禮》表演。(林俊源攝)

ROVER在活動上首次公開演唱新團歌金，Jason Loi大爆四子非常緊張，希晉和亨仔更是手震又腳震，隊長阿Kim笑言自己有近視，看不清台下觀眾，故相對較淡定。當問到KC是否因「藐人」被雪藏時，Lyman自言不覺被藐，「佢心情OK，其實冇乜特別，啱啱鏡頭捕捉到。」而跟TsoulKC份屬好友的亨仔則補充，「可能KC在台上好似同我哋玩一樣，我哋平日一齊出show好緊張，畫面上可能都係咁，我相信並無惡意。」作為好友，他也有關心KC，「坦白講我都有同佢傾，我哋了解過，因為佢哋都相識，跳舞咁多年，就好似同我哋平時相處，令畫面變成咁唔係太好。」Lyman則透露來年將會拍劇，故近期要勤練廣東話。

 

adblk6
P1X3L與「5G」早前往泰國拍《P1X3L 5G 上位計劃》。(林俊源攝) Yoyo自爆新劇《無用的謊言》與姜濤的親熱戲，僅屬初中級。(林俊源攝) Yoyo和Sica出席《ViuTV 2025節目巡禮》。(林俊源攝) 對於男友KC疑因「藐爆」事件被雪藏，Win Win自言忙於拍綜藝節目，久未跟男友聯絡。(林俊源攝) Win Win與Ash和Alice出席《ViuTV 2025節目巡禮》。(林俊源攝)

Yoyo與姜濤吻戲僅屬初中版

另外，P1X3L與「5GWin Win、葛綽瑤(Yoyo)、何洛瑤(Sica)、許寶恆(Alice) 和鍾卓穎(Ash)早前往泰國拍《P1X3L 5G 上位計劃》，Win Win自言太忙碌，未聞KC疑因「藐爆」Anson LoLyman被雪藏，「我唔知，真係唔知，好耐無聯絡。」但她亦有為男友解畫：「佢唔會無禮貌嘅，佢好似平時都係咁。」P1X3LGeorge(歐鎮灝)則補充指KC亦曾為他們的歌曲排舞，平時相處不覺對方沒禮貌。Yoyo在新劇《無用的謊言》與姜濤演情侶，從預告片所見兩人有親熱戲，她回應指點到即止，「上次係小學級，今次係初中版。」

 

 