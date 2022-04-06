ViuTV開台6周年未見有慶祝活動 魯庭暉PO相比喻公司幼稚園畢業

今日是ViuTV開台6周年，正當大家不停諗是否有台慶節目，或是會否邀請MIRROR及COLLAR載歌載舞時，再翻看ViuTV的節目表竟然一切如常，也沒有特別節目安排。

ViuTV的facebook專頁僅出兩個帖文提到公司6歲生日，分別是預告有吉祥物生Bear及生菜送出禮物，和推出生日sticker。帖文寫道︰「做電視同創作，就係要擁抱大量唔一定，唔一定係要咁咁咁，唔一定係無可能，6歲生日，仲有更多唔一定，一齊期待一一發生。要慶祝，唔一定剩係切蛋糕吹蠟燭，仲可以勁send 呢套sticker送上祝福！愛你！」換言之，ViuTV並不像無綫一樣，年年要搞節目，出動全台藝人表演。