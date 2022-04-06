ViuTV開台6周年未見有慶祝活動 魯庭暉PO相比喻公司幼稚園畢業

今日是ViuTV開台6周年，正當大家不停諗是否有台慶節目，或是會否邀請MIRROR及COLLAR載歌載舞時，再翻看ViuTV的節目表竟然一切如常，也沒有特別節目安排。
ViuTV的facebook專頁僅出兩個帖文提到公司6歲生日，分別是預告有吉祥物生Bear及生菜送出禮物，和推出生日sticker。帖文寫道︰「做電視同創作，就係要擁抱大量唔一定，唔一定係要咁咁咁，唔一定係無可能，6歲生日，仲有更多唔一定，一齊期待一一發生。要慶祝，唔一定剩係切蛋糕吹蠟燭，仲可以勁send 呢套sticker送上祝福！愛你！」換言之，ViuTV並不像無綫一樣，年年要搞節目，出動全台藝人表演。
貼兒時照慶祝開台6年
ViuTV總經理魯庭暉上載多張搭建ViuTV舞台的照片和一張他的童年照，蛋糕上有一個6的數目字，他留言說︰「6歲，幼稚園畢業，小學繼續努力。」MIRROR的副隊長AK留言說︰「辛苦校董」周家怡及郭奕芯等亦都留言祝賀ViuTV生日快樂。
有別無綫年年慶祝
其實由ViuTV開台自今，僅在去年的5周年搞了一個盛大活動，就算開台的第一年，亦只是在電視及YouTube播放開台一周年的片段，長約1分09秒。及至開台5周年，ViuTV出動全台藝人表演及上台介紹節目，更有MIRROR壓軸出場，同時亦邀請了曾出席啟播禮的杜琪峯上台，杜Sir在台上宣布與ViuTV合作，成為整個台慶活動的高潮。因此大家若期望ViuTV會像無綫般年年安排載歌載舞，有代表人物出來同大家切蛋糕的話，恐怕要失望了。