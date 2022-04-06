熱門搜尋:
特首選舉 疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
娛樂
2022-04-06 16:37:06

ViuTV開台6周年未見有慶祝活動 魯庭暉PO相比喻公司幼稚園畢業

分享：

去年是ViuTV開台5周年，ViuTV搞了一個大型活動。

今日是ViuTV開台6周年，正當大家不停諗是否有台慶節目，或是會否邀請MIRRORCOLLAR載歌載舞時，再翻看ViuTV的節目表竟然一切如常，也沒有特別節目安排。

ViuTVfacebook專頁僅出兩個帖文提到公司6歲生日，分別是預告有吉祥物生Bear及生菜送出禮物，和推出生日sticker。帖文寫道︰「做電視同創作，就係要擁抱大量唔一定，唔一定係要咁咁咁，唔一定係無可能，6歲生日，仲有更多唔一定，一齊期待一一發生。要慶祝，唔一定剩係切蛋糕吹蠟燭，仲可以勁send 呢套sticker送上祝福！愛你！」換言之，ViuTV並不像無綫一樣，年年要搞節目，出動全台藝人表演。

ViuTV的專頁派出sticker供大家下載。

ViuTV的專頁派出sticker供大家下載。

貼兒時照慶祝開台6年

ViuTV總經理魯庭暉上載多張搭建ViuTV舞台的照片和一張他的童年照，蛋糕上有一個6的數目字，他留言說︰「6歲，幼稚園畢業，小學繼續努力。」MIRROR的副隊長AK留言說︰「辛苦校董」周家怡及郭奕芯等亦都留言祝賀ViuTV生日快樂。

ViuTV總經理魯庭暉上載自己6歲生日的照片。

ViuTV總經理魯庭暉上載自己6歲生日的照片。

ViuTV開台5周年，有MIRROR載歌載舞。

ViuTV開台5周年，有MIRROR載歌載舞。

有別無綫年年慶祝

其實由ViuTV開台自今，僅在去年的5周年搞了一個盛大活動，就算開台的第一年，亦只是在電視及YouTube播放開台一周年的片段，長約1分09秒。及至開台5周年，ViuTV出動全台藝人表演及上台介紹節目，更有MIRROR壓軸出場，同時亦邀請了曾出席啟播禮的杜琪上台，杜Sir在台上宣布與ViuTV合作，成為整個台慶活動的高潮。因此大家若期望ViuTV會像無綫般年年安排載歌載舞，有代表人物出來同大家切蛋糕的話，恐怕要失望了。

ViuTV開台第一年的台慶節目只是分享片段，之後便到5周年的造勢節目。

ViuTV開台第一年的台慶節目只是分享片段，之後便到5周年的造勢節目。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受