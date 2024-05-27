ViuTV 節目巡禮2024｜與姜濤拍港版《無用的謊言》 Stanley邱士縉因開騷冇得去康城

姜濤、邱士縉(Stanley)等今日出席《ViuTV 年中無休 2024節目發布會》，二人參與拍攝港版《無用的謊言》，葛綽瑤在劇中扮演姜濤女友，扮演探員的Stanley是她的前度。Stanely表示要跟扮作曲家的姜濤爭女，姜濤在活動笑謂要由女方作最終決擇，他稱現實中有作曲，但因為太過難聽不敢拿出來。

姜濤受訪時稱角色需要玩樂器，自己也專登去學一些，笑謂角色有6成跟自己相似，因為都是戴口罩，跟角色的生活也是差不多不敢外出。Stanely表示自己是一個痴心情長劍的刑警，因為一些原因跟葛綽瑤分開，之後想力追回對方，笑謂自己不太夠姜濤「抽」。他稱不用除衫，這些任務都是交給男主角，但很開心可以拍動作片，在旁的姜濤即稱自己是「男二」，又謂不會加額外的東西。

由於葛綽瑤在劇中與姜濤有感情線，再度扮演他的女友，姜濤表示不太擔心，因為之前已經合作過，大讚對方是一位好演員。Stanley稱fans會識分開，並稱劇中的不是姜濤。