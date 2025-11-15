VIVA新居入伙爆笑實錄 麻雀新手Carina唔識食糊一家贏三家

女團VIVA真人騷《VIVA Medium Rare House第二季》今集火力全開！話說四人搬入新宿舍前已經出盡法寶，除咗齊齊掃傢俬，更請來玄學家陳定幫師傅睇風水指點迷津，連分房重任都交給幫幫師傅話事！ 入住後又舉行一個培養團魂之旅，到Macy老家廣州一日遊，又玩機動遊戲又參觀閨房，之後又要照顧混血B考驗愛心，雖然有成員「揦手唔成勢」，總算順利完成任務。

來到最新一集，四人搬入新宿舍後即開Home Tour及入伙Party，除咗大晒精心佈置的安樂窩，更上演一場「麻雀新手奇蹟逆襲」及「我愛你任務」大作戰，搞到笑料百出。 開Party前，VIVA帶冤枉團隊參觀新竇，最搶眼是五人大梳化，Ada笑言：「方便招呼朋友。」；而「VIVA's creative corner」放滿黑膠碟，情調十足；九宮格牆掛滿四人重要時刻的相片，由成團首日到韓國集訓、一週年fans meeting等都有，VALC感性話：「希望之後延伸到成堵牆都係相。」點知Macy即潑冷水，「好難抹啫我只係諗到，唔好意思。」四人即刻笑到標眼水。

參觀房間時，Carina介紹風水屏風，不過被踢爆前一晚成個屏風被她「踩冧」，當時刷牙中的Ada即衝入房救亡，場面搞笑。而Ada則特別擺放了一個小小香水櫃，更謂每日揀香水好有儀式感；Carina就為拍攝執到枱面立立令。至於Macy及VALC房間就走「簡約風」，Macy自言雖然房間不亂，但有點緊張，VALC即問原因，「我哋間房冇乜嘢喎。」Macy續說：「就係太冇嘢囉，哈哈。」VALC即補飛，「冇乜特別，但係好舒服嘅。」

其實正式拍攝前，冤枉團隊悄悄地拉Macy到一角，並派發兩個秘密任務：要幫每位成員披氈及要Ada親口講「我愛你」或「I Love You」，每個任務值五百元生活費！Macy立即諗計，先開大冷氣，待打麻雀時順勢為隊友披氈，第一關順利過關。隨後四人開枱，原來Carina完全不會打，要靠冤枉主理人枉阿姐背後教路，Macy亦是半桶水。最爆笑是Carina其中一局明明可以食糊，但竟然嗌碰！眼利的立即大叫叫她食糊。四圈大戰後，最終是新手Carina一家贏三家。 入伙party結束，正當要拍攝節目ending時，Macy殺出喝停：「唔好end住先！」然後直接對Ada出招，「你可唔可以同我講三個字？」見Ada一頭霧水，Macy即用身體語言攻勢，最終成功逼到Ada講出「我愛你」！其餘三人知真相後瘋狂歡呼，更揚言：「以後拍乜都要講『I Love You』先！」