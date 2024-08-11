VIVA睇住張家朗晉級好緊張 VAL C原來係體操高手

VIVA今日到商場出席運動音樂會暨祝捷派對，四人表示近日都有追看奧運節目，她們表示當日4人開直播時，撞正張家朗挑戰晉級賽，她們在直播後立即看賽事，替張家朗非常感張，張鈊貽(VAL C)見證張家朗拎金牌時，更一度眼濕濕。
提到蔡俊彥旁述劍擊項目的表現，姜咏鑫(Ada)表示很了解蔡俊彥的心情，因為看得太投入而忘記旁述，自己也有時會出現這類情況。李晞彤(Carina)爆VAL C玩了體操多年，VAL C稱自己玩了13年體操，有很多動作都會做，但自己未夠資格做旁述。馬思惠(Macy)與Carina都很愛玩跳水項目，特別愛看雙人項目。
Carina與何詩蓓就讀同一中學，她說：「因為我嘅中學師姐就係何詩蓓，由中一就已經見到佢成日喺學校嘅頒獎典禮攞獎，我都希望好似佢咁叻，喺佢身上我學到要努力堅持，受佢啟發我依家都好俾心機學唱歌同跳舞。而佢連續兩屆喺奧運拎到獎牌，我都好激動，戥佢好開心！」
當問到平日有否做運動的習慣，Macy就笑言自己跟Carina天生不是「瘦底」容易長肉，需要長期做運動Keep Fit，加入女團後需要經常練舞對她來說亦都是很好的運動，才能維持到可以上鏡的狀態。而Ada就表示以前中學亦有打排球，但現在因工作太忙，無法繼續練習，希望有一日都可以重拾打排球的習慣。