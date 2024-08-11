VIVA睇住張家朗晉級好緊張 VAL C原來係體操高手

Carina(右二)原來是何詩蓓中學師妹，她表示讀書時常見何詩蓓上台領獎。

VIVA今日到商場出席運動音樂會暨祝捷派對，四人表示近日都有追看奧運節目，她們表示當日4人開直播時，撞正張家朗挑戰晉級賽，她們在直播後立即看賽事，替張家朗非常感張，張鈊貽(VAL C)見證張家朗拎金牌時，更一度眼濕濕。

提到蔡俊彥旁述劍擊項目的表現，姜咏鑫(Ada)表示很了解蔡俊彥的心情，因為看得太投入而忘記旁述，自己也有時會出現這類情況。李晞彤(Carina)爆VAL C玩了體操多年，VAL C稱自己玩了13年體操，有很多動作都會做，但自己未夠資格做旁述。馬思惠(Macy)與Carina都很愛玩跳水項目，特別愛看雙人項目。