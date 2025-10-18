VIVA聯同130舞者快閃利東街 一鏡到尾跳《FOMO》畫面超震撼

VIVA早前推出新歌《FOMO》，為宣傳新歌，日前拉大隊殺入利東街，更召集超過一百三十位舞者一齊快閃，整條街頓時變成巨型舞池！整個表演更是「一鏡到尾」拍攝，VIVA邊唱邊跳，分別跟近二十組舞者由街頭跳到街尾，最後集合過百人齊齊大跳《FOMO》。 片段一出，網民瘋狂洗版，大讚「好熱血 feel到大家都好熱愛跳舞」、「大癲 香港需要有呢啲！」。講到完成呢個瘋狂project的感受，VIVA回想：「排練嗰陣已經覺得癲，冇諗過真係可以召集到咁多人一齊玩！」

事後VALC激動話：「真係夢想成真！可以見到大家好努力跳同學呢首歌嘅編舞，真係好感動，每個隊伍為呢首歌增添咗自己嘅色彩。多謝大家投入時間同努力同我哋一齊做到呢件事。」Carina都話整件事好熱血好青春，多謝每一位支持我哋呢個project嘅dancers，辛苦你哋陪我哋完成咗咁多take。嗰日見到每一位，就算係跳唔同嘅舞種，表演嘅時候對眼都係發緊光！」

Macy就大爆拍攝秘辛，「第一次聽到呢個Mission嘅時候，覺得好新鮮又有挑戰性。去到現場就收到任務，我完成咗第一個shot後要喺街頭跑到街尾。因為當日有啲身體不適，所以聽完都感到有少少壓力。但係現場有好多好熱血嘅Dance crew去support同支持我哋，幫助我哋完成呢個好型嘅任務，所以一定唔可以甩同淆底，哈哈。」 至於向來眼淺的Ada話見到大家一齊跳的時候，真係眼濕濕，「因為感受到香港跳舞社群嘅力量，雖然跳到身水身汗，但絕對值得！」最後，VIVA表示，如果反應好的話，快閃活動將會陸續有嚟。