VIVA與BLACKPINK師妹團同場 首唱第二首派台新歌跳到索氣

《第五屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典》日前於澳門舉行，演出單立包括SUPER JUNIOR - D&E、NMIXX、NCT WISH等，女團VIVA亦受邀出席，而同日表演單位更有BLACKPINK師妹團超強怪物新人「BABYMONSTER」、韓國天后BoA，絕對是一個國際音樂盛典。

VIVA再到澳門參與大型音樂節，心情依然興奮，她們更將今個月尾才推出的第二首歌曲帶上舞台，讓一眾樂迷先睹為快，「第一次唱《DTR》呢首新歌，好緊張，同埋冇諗過現場有咁多觀眾。不過當一企喺台上嘅時候，嗰種緊張嘅感覺突然之間冇咗，轉變成興奮，自己亦都好投入，同埋想大家一齊enjoy首歌嘅感覺。」表演期間，現場氣氛熱烈，不少樂迷都大讚VIVA又睇得又跳得，又問她們的名字，而網上亦有不少網民留言「新歌舞台感十足。」、「啲舞仲跳得好勁！」