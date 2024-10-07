VIVA首次擔正拍麥記廣告 初次唱廣告歌入屋大感興奮

首次主演廣告，VIVA四人都有不少難忘的拍攝片段，廣告前後花了三日時間逾60小時拍攝，無論精神及體力都係一大挑戰，Carina透露為了節省來回車程時間，就直接到住在拍攝地點附近的朋友家裏暫住，爭取時間休息，「我自己心理真係有影響，哈哈，好在現場我啲隊友撐住我。」Macy亦有同感，「最難忘係三日穿着同一套服裝拍攝，因為我哋每日跳舞都出好多汗，Carina同我仲要着冷衫，不過唔緊要，好在現場食番啲好嘢，哈哈。」

VALC跟Ada表示最印象深刻一定是開車的場景，沒有車牌的VALC拍攝時坐在司機位負責開車，「嗰一刻我覺得自己好似識揸咁，前面有架車拖住我哋呢架車，我覺得係好新奇嘅一件事，因為我冇試過咁樣，覺得好好玩，同埋一路吹住風、一路拍嘢係幾舒服。」

拍完這場景，VALC已立即表示會積極考慮考車牌。除此之外，Ada自爆拍攝時不停喪食薯餅，「第一次拍食嘢，以前睇啲食嘢廣告，以為食幾次ok，但原來因為要拍攝唔同嘅角度，所以我應該食咗超過十塊薯餅，我係『負責薯餅部門』，哈哈，同埋因為都有NG，所以食得越嚟越多，隊友見到都有問我駛唔駛幫手，但我懷疑其實佢哋自己都好想食，哈哈。」