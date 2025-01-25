VIVA@Macy同經理人炒大鑊 疑換海兒頂上成新成員

女團VIVA真人show「VIVA Medium Rare House」，上集講到VIVA玩遊戲整蠱Mani（霍汶希），今集輪到Mani整蠱VIVA，找來女高音歌唱家海兒（Hedy）夾計，暗示要踢走VIVA其中一位成員兼取而代之，實行玩大佢！

一開始節目組向Hedy講解整件事的背景，事緣在拍攝前，成員馬思惠（Macy）因工作安排出現誤會而跟經理人開火，隨後被Mani召回公司「照肺」。

了解事件後，Mani表示明白Macy離鄉別井隻身來港工作的孤單，但有不開心的事情亦要說出來，公司一定偎幫忙解決，說到這裏，Macy便忍不住落淚。 了解整件事的來龍去脈後，原本節目組打算讓Hedy教VIVA唱歌的點子，立即「轉橋」，改為假裝好想加入VIVA。首次「飾演」奸角，Hedy笑言十分喜歡，「我要成為令到佢哋團結嘅契機，最鍾意做奸角，哈哈。」雖然如此，但Hedy直言怕Macy嬲，「驚呀，我好驚人嬲我。但係完咗今日即刻可以解釋番㗎嘛。」