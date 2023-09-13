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娛樂
2023-09-13 17:56:51

VMA頒獎禮｜Taylor Swift大贏家 BLACKPINK奪年度組合

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Taylor Swift連贏9獎橫掃頒獎禮。

Taylor Swift連贏9獎橫掃頒獎禮。

美國樂壇年度盛事MTV音樂錄影帶頒獎禮(VMA)在香港時間今早於新澤西州舉行，剛完成美國、墨西哥站巡迴騷的天后Taylor Swift一如所料成大贏家，憑歌曲《Anti-Hero》分別奪得年度歌手、歌曲、音樂錄影帶，以及最佳流行歌手、專輯、導演、攝影、視覺效果及夏日演演唱會，合共9個獎項。Taylor上台領取年度音樂錄影帶獎項時，全場起站致敬。她表示這獎項是觀眾投票選出，得獎意義重大。

Taylor遇見老友Selena Gomez攬攬合照。

Taylor遇見老友Selena Gomez攬攬合照。

韓團地位提升

韓團在今年VMA繼續有獎，女團BLACKPINK由去年獲得最佳元宇宙表演後，今年升高一級贏得年度組合獎及編舞獎，但4位成員完成巡唱後各自有工作，未能出席頒獎禮。南韓兩支男團也同時獲獎，Tomorrow X Together憑《Sugar Rush Ride》獲頒年度推介演出獎，Stray Kids贏得最佳K-Pop歌手獎。最佳夏日歌曲是BTS成員柾國的《Seven》。

BLACKPINK終贏得年度組合。

BLACKPINK終贏得年度組合。

南韓5人男團Tomorrow X Together。

南韓5人男團Tomorrow X Together。

8人組男圖Stray Kids。

8人組男圖Stray Kids。

Selena盛裝出席。

Selena盛裝出席。

Selena Gomez分豬肉獎

Taylor好友Selena Gomez盛裝出席，她與Rema合作歌曲《Calm Down》獲頒最佳非洲節奏樂獎。最佳合唱由拉丁天后ShakiraKAROL G的歌曲《TQG》奪得。Nicki Minaj贏得最佳Hip-Hop獎。最佳R&BSZA勝出。最佳搖滾歌手、新人分別是ManeskinTHE LONELIEST》及Ice Spice

拉丁天后Shari任表演嘉賓。

拉丁天后Shari任表演嘉賓。

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